С 1 августа в Украине начинается кампания по усилению иммунизации против коклюша, дифтерии и столбняка среди групп населения, которые пропустили плановые прививки в предыдущие годы. Мероприятия продлятся до конца года. Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины, передает УНН.

Детали

Как рассказали в Центре, по итогам 2023 года уровень вакцинации против дифтерии и столбняка среди украинцев на 37% ниже, чем в странах ЕС.

В 2023 году только 151 697 детей получили прививки. Остальные - несмотря на бесперебойное наличие вакцины в медучреждениях на уровне регионов - прививки пропустили.

Глобальная цель Минздрава по результатам проведения дополнительных мероприятий по иммунизации населения - вакцинировать 80% украинцев, которые пропустили плановую иммунизацию против коклюша, дифтерии и столбняка, для создания коллективного иммунитета.

В Центре напомнили, что эти болезни смертельно опасны. Вакцинация - единственный способ защититься, причем эффективность прививки составляет 95-100%.

Чем опасны коклюш, дифтерия и столбняк?

Коклюш - это острая бактериальная инфекционная болезнь дыхательных путей. Характеризуется тяжелыми приступами кашля, которые могут длиться несколько недель или даже месяцев. Распространяется воздушно-капельным путем при кашле или чихании инфицированного человека. Болеют в основном дети и подростки, однако заболеть могут и взрослые.

Самый опасный коклюш - для младенцев, у которых он может вызвать временную остановку дыхания (апноэ), и вообще у новорожденных и младенцев болезнь имеет высокий риск осложнений и смерти. В 2024 году в Украине от коклюша умерло двое детей в возрасте до 1 года.

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Дифтерия - острая инфекционная болезнь, которая поражает преимущественно слизистые оболочки верхних дыхательных путей и кожу, образуя характерные пленки, которые могут вызвать серьезные осложнения.

Бактерия попадает в организм человека в дыхательные пути, где начинает выделять токсин, который попадает в кровь и поражает различные органы, чаще всего - сердце, нервную систему и почки. Даже несмотря на своевременное лечение около 20% невакцинированных больных умирают.

Столбняк - острая инфекционная болезнь, вызванная бактерией, которая выделяет мощный токсин, поражает нервную систему и приводит к сильным болезненным мышечным спазмам (судорогам).

Заболеть столбняком можно, если возбудитель попадет через повреждения кожи: раны, порезы, ожоги, укусы животных, травмирование острыми предметами, обломками древесины. Например, ребенок может инфицироваться, поранившись гвоздем, который загрязнен почвой. Смертность от столбняка достигает 25-80 %.

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