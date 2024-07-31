В области завезли 20 тысяч доз вакцин против ветряной оспы для бесплатных прививок для детей и взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава 31 июля, передает УНН.

Детали

20 190 доз вакцины против ветрянки (производитель - Нидерланды) поступили в страну в качестве гуманитарной помощи от Австрии.

Вакцину получили областные центры контроля и профилактики болезней: Винницкий, Волынский, Днепропетровский, Ивано-Франковский, Киевский, Львовский, Одесский, Полтавский, Тернопольский, Черновицкий регионы и города Киева.

Как указали в Минздраве, распределение вакцины против ветряной оспы происходило с учетом имеющихся запросов от областей.

В течение нескольких недель областные центры контроля и профилактики болезней будут осуществлять распределение полученных вакцин в пределах своих регионов и проводить прививки в организованных детских коллективах. Также ЦКПХ будут сотрудничать с военным командованием и в случае необходимости обеспечивать вакцину для проведения прививок военных, в частности в учебных коллективах - рассказал главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения в стране наблюдались проблемы с поставками вакцины от ветрянки.

В прошлом году сообщалось, что министерство здравоохранения Украины пока не планирует вводить вакцину от ветрянки как обязательную.

Справочно

Ветрянка - это высокоинфекционное острое вирусное заболевание, преимущественно поражающее детей. Максимальное количество инфицирующихся приходится на возрастную группу 2-4 года. Характеризуется ветрянка общей интоксикацией и пятнисто-папулезно-верикулезной сыпью на коже и слизистых оболочках. После перенесенной инфекции остается длительный иммунитет. Повторные заболевания бывают редко. Течение ветряной оспы в основном легкое. Специфические осложнения (менингоэнцефалит, пневмония) случаются редко. Однако после перенесенной инфекции возбудитель, без каких-либо клинических проявлений, может годами сохраняться в организме и провоцировать в старшем возрасте другие заболевания - опоясывающий герпес, который можно рассматривать как поздний рецидив.