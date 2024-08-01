13 украинцев обратились к медикам после укуса пауков с начала года. Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь, сообщили в Минздраве Украины в четверг, 1 августа, пишет УНН.

Детали

"Среди 13 человек, которые обратились к врачам после укуса пауков в 2024 году, лечение в стационаре прошли шестеро. Все пострадавшие выздоровели, ни одного летального случая из-за укуса пауков в 2024 году не было зафиксировано", - сообщили в Минздраве.

По данным Минздрава, в прошлом году с жалобами на укусы пауков по всей стране зарегистрировано 31 обращение, 16 человек прошли лечение в стационаре, летальных случаев не зафиксировали, как и в 2022 году.

Тогда к медикам обратилось 42 человека, 25 из них лечились в стационаре. Об этом, как указано, свидетельствуют данные зарегистрированных в ЭСЗ (электронная система здравоохранения) случаев оказания медицинской помощи пациентам в связи с токсическим действием, вызванным контактом с ядовитыми животными (ядом паука).

Как распознать укус паука и что делать?

Об укусе паука могут свидетельствовать одна или две точки на коже, боль, отек, тошнота, симптомы отравления. Если укусил паук, медики рекомендуют:

Не паниковать.

Пить много воды.

Промыть место укуса чистой водой с мыльным раствором.

Выпить антигистаминный и противовоспалительный препараты.

Обратиться к врачу.

"В случае укуса паука-каракурта важно как можно скорее обратиться в центры экстренной медицинской помощи или ближайшее медучреждение, для консультации врача. Яд каракурта влияет на дыхание и работу сердца, может вызвать отек Квинке", - отметили в Минздраве.

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