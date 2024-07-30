Этим летом во время аномальной жары в Украине активизировались пауки, в том числе ядовитые. Зафиксирован случай укуса каракурта в Одесской области, после которого мужчине понадобилась медицинская помощь, но летальных случаев не было. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации со ссылкой на Минздрав, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что по данным Минздрава, о массовых обращениях за медпомощью в связи с укусами речь не идет. В июле зарегистрирован случай укуса ядовитого паука каракурта, после которого пострадавший житель Одесской области обратился к медикам. Он находится в больнице и получает необходимую помощь, его состояние стабильное.

В Минздраве также отметили, что из-за аномальной нынешней жары в Украине действительно активизировались пауки, но летальных случаев нет. В случае укуса рекомендуется сразу обратиться к медикам. Важно помнить, что укусы самого ядовитого паука Украины в основном не приводят к летальному исходу - говорится в сообщении.

В то же время, в Центре противодействия отмечают, что российская пропаганда пытается распространить фейки о массовых укусах людей пауками: якобы зафиксировано уже несколько смертей и многие люди находятся в больницах, но это не соответствует действительности.

Напомним

Угрожающие жизни осложнения после укуса паука каракурта могут быть у людей, которые имеют склонность к аллергическим реакциям, страдают какими-то хроническими заболеваниями, или бронхиальной астмой. Однако погибают из-за укуса прежде всего те люди, которые не обращаются за медицинской помощью.

На Львівщині через укус змії чоловік потрапив до лікарні