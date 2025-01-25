У низці країн Європи та у Канаді рекордне зростання кашлюку: експерти вважають це нормалізацією після пандемії

Серед низки країн світу зафіксовано тривожне зростання захворюваності на кашлюк. У деяких регіонах Європи число випадків кашлюку досягло рекордного рівня. Експерти вбачають у цьому нормалізацію після пандемії.

Передає УНН із посиланням на rmf24 та Radio Canada.

Деталі

У першій половині січня у Польщі та Німеччині було зареєстровано значне збільшення захворюваності на кашлюк. Інститут Роберта Коха (RKI) наразі підраховує більше випадків зараження, ніж будь-коли з моменту запровадження обов'язкової звітності у 2013 році. Зокрема йдеться про вже нараховані 24 000 випадків.

Зростання особливо очевидне на прикладі землі Північний Рейн-Вестфалія: у 2024 році було зареєстровано майже 4000 випадків зараження кашлюком, але кількість випадків зросла майже вдесятеро порівняно з попереднім роком, як оголосив Державний центр охорони здоров'я.

Для порівняння: до пандемії цифри впали з 3418 випадків у 2017 році до 2284 у 2018 році та 1730 у 2019 році.

Зростання відбулося раптово, але це означає, що кількість випадків нормалізується після закінчення пандемії, наголошує Центр охорони здоров'я Німеччини.

Довідка

Коклюш, також званий кашлюком, є дуже заразною респіраторною інфекцією, яка зазвичай супроводжується болісними нападами кашлю та є довготривалою.

Коклюш небезпечний – іноді навіть небезпечний для життя – особливо для немовлят молодше шести місяців. Серйозно захворіти можуть і літні люди, які деякий час не були щеплені.

У Польші у першій половині січня було зареєстровано понад 1,2 тис. осіб. випадків кашлюку та понад 3,6 тис. РСВ-інфекції. Це значне зростання, порівняно з аналогічним періодом минулого року, зазначає доктор Павло Гжесевський, головний санітарний лікар. Фахівець наголошує на високу активність цих інфекцій на початку року.

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Різке зростання випадків кашлюку зафіксовано також у Канаді, у провінції Квебек.

Електронною поштою Регіональний комплексний університетський центр охорони здоров'я та соціальних послуг (CIUSSS) підтверджує, що торік було зареєстровано 1081 випадок захворювання порівняно з лише двома випадками, зареєстрованими в період з 2021 по 2023 рік.

Лікар, що спеціалізується на громадській охороні здоров'я в ЦІУССЖан-Франсуа Бетала Белінга зазначив, що це значне зростання, але зростання кількості випадків є відносно нормальним і підпорядковується циклу.

Ми повинні розуміти, що такі інфекції, як кашлюк, як і інші інфекції, розвиваються циклічно, тому ми не повинні дивитися на рік, ми повинні дивитися на період циклу. Що стосується кашлюку, то йдеться про цикл, який може тривати п'ять років - пояснює він.

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