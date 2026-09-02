В Германии расследуют диверсию на подстанции возле Кёльна, "иностранный след" не исключают

В Германии началось расследование по факту диверсии, нарушившей работу подстанции в Бергхайме под Кёльном. Неизвестные перебросили кабели через линию электропередачи под напряжением, вызвав короткое замыкание. Об этом заявил министр внутренних дел Северного Рейна — Вестфалии Герберт Ройль, передает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

По словам Ройля, злоумышленник, совершивший это, «нападает на нашу страну». Следователи отрабатывают две версии: диверсия, организованная иностранным государством, и левый экстремизм.

Атака была совершена вечером 1 сентября. Местные жители внезапно увидели вспышки на подстанции и услышали взрывы, вскоре после этого над объектом кружил вертолет.

По словам Ройля, «это было сделано намеренно, это было преступление». Из-за короткого замыкания прекратилась подача электроэнергии на пять энергоблоков буроугольной электростанции. Однако, по данным полиции, отключений электричества в жилых домах не произошло. Министр энергетики Мона Нойбаур заявила: «Кто бы за этим ни стоял, ему не удалось нарушить энергоснабжение».

Добавим

Еще одну подстанцию неизвестные пытались атаковать 1 сентября в Бранденбурге: были обнаружены более 20 самодельных ракет с таймерами, которые должны были забросить медные провода на линии электропередачи. Следствие подозревает злоумышленников, в частности, в создании террористической организации. Ройль заявил, что возможная связь между этими случаями проверяется.