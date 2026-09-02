У Німеччині розслідують диверсію на підстанції біля Кельна, "іноземний слід" не виключають

$44.460.0751.540.10
ukenru
Ексклюзив
12:26 • 11074 перегляди
Як відновитися після нічних обстрілів та зрозуміти реакцію організму
12:20 • 12093 перегляди
Нові суми стипендій: як зміняться виплати студентам та коли їх нарахують
10:36 • 12794 перегляди
У ЄС вже просувають нові санкції проти рф - що передбачається і чи буде зміна підходу
Ексклюзив
10:20 • 18782 перегляди
В Аерокосмічній асоціації очікують на швидке вирішення проблеми з трактуванням авіалізингу як роялті
09:39 • 13540 перегляди
Стрілянина у Києві: через напад на СБУ розпочато розслідування
09:19 • 12112 перегляди
Стрілянина у Києві: СБУ затримала бійців з підрозділу Сил оборони після нападу під час обшуку
Ексклюзив
2 вересня, 06:38 • 17563 перегляди
Невдалий теракт фсб в Києві - стало відомо прізвище російського опозиціонера, якого хотіли вбити
2 вересня, 05:00 • 32327 перегляди
Російські НПЗ один за одним опиняються під атакою ЗСУ. Чи може Україна дістати решту?Photo
2 вересня, 04:31 • 20300 перегляди
Буданов: українські дрони й ракети господарюватимуть у небі рф до припинення агресії
1 вересня, 20:41 • 33965 перегляди
Путін наказав збройним силам рф готувати масовані удари по енергетиці України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+24°
3.7м/с
44%
751мм
Популярнi новини
Нічна атака рф на Одесу: поранено вісьмох, серед них дитинаPhoto2 вересня, 04:23 • 11119 перегляди
ЗСУ за добу знищили 1 390 російських військових і майже 2 тисячі БпЛАPhoto2 вересня, 04:44 • 7676 перегляди
СБУ та ГУР запобігли теракту фсб рф проти лідера російської опозиції2 вересня, 05:10 • 10044 перегляди
Атака рф триває сьому добу: у Києві змінили роботу метро, в області нові пошкодження складівPhotoVideo2 вересня, 06:21 • 6050 перегляди
Дискредитація суду і тиск на постраждалих - що відбувається у Справі Odrex?09:30 • 18880 перегляди
Публікації
Як відновитися після нічних обстрілів та зрозуміти реакцію організму
Ексклюзив
12:26 • 11057 перегляди
Нові суми стипендій: як зміняться виплати студентам та коли їх нарахують12:20 • 12076 перегляди
В Аерокосмічній асоціації очікують на швидке вирішення проблеми з трактуванням авіалізингу як роялті
Ексклюзив
10:20 • 18771 перегляди
Дискредитація суду і тиск на постраждалих - що відбувається у Справі Odrex?09:30 • 18878 перегляди
Російські НПЗ один за одним опиняються під атакою ЗСУ. Чи може Україна дістати решту?Photo2 вересня, 05:00 • 32323 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Андрій Пишний
Кая Каллас
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Одеса
Іран
Крим
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Анджеліна Джолі відвідала Полтаву, акторку помітили в одному з ресторанівVideo1 вересня, 14:33 • 29781 перегляди
Новий король Норвегії Гокон склав присягу після смерті батька - як це булоPhotoVideo1 вересня, 14:21 • 26720 перегляди
Присяжні визнали Дуейна Девіса винним у вбивстві Тупака Шакура через 30 років після загибелі репераPhoto1 вересня, 01:05 • 32846 перегляди
Зірка "Друзів" Ліза Кудроу назвала прохання фанатів, яке категорично відмовляється виконуватиPhoto1 вересня, 00:07 • 30536 перегляди
Аріана Гранде пояснила, чому кульгала на сцені під час концерту31 серпня, 23:07 • 30565 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Дипломатка
Шахед-136
MIM-104 Patriot

У Німеччині розслідують диверсію на підстанції біля Кельна, "іноземний слід" не виключають

Київ • УНН

 • 760 перегляди

Невідомі спричинили коротке замикання на підстанції у Бергхаймі, знеструмивши п’ять енергоблоків. Поліція перевіряє іноземний слід і лівий екстремізм.

У Німеччині розслідують диверсію на підстанції біля Кельна, "іноземний слід" не виключають

У Німеччині розпочалося розслідування за фактом диверсії, яка порушила роботу підстанції у Бергхаймі під Кельном. Невідомі перекинули кабелі через відкриту лінію електропередачі і цим викликали коротке замикання. Про це заявив міністр внутрішніх справ Північного Рейну — Вестфалії Херберт Ройль, передає УНН із посиланням на Bild.

Деталі

За словами Ройля, зловмисник, який зробив це, "нападає на нашу країну". Слідчі відпрацьовують дві версії: диверсія, керована іноземною державою, і лівий екстремізм.

Атаку було здійснено ввечері 1 вересня. Місцеві жителі раптово побачили спалахи на підстанції та почули вибухи, невдовзі після цього над об'єктом кружляв вертоліт.

За словами Ройля, "це було зроблено навмисно, це був злочин". Через коротке замикання припинилося живлення п'яти енергоблоків буровугільної електростанції. Проте, за даними поліції, відключень електрики у житлових будинках не сталося. Міністр енергетики Мона Нойбаур заявила: "Хто б за цим не стояв, йому не вдалося порушити енергопостачання".

Додамо

Ще одну підстанцію невідомі намагалися атакувати 1 вересня у Бранденбурзі: виявлено понад 20 саморобних ракет із таймерами, які мали закинути мідні дроти на лінії електропередачі. Слідство підозрює зловмисників, зокрема у створенні терористичної організації. Ройль заявив, що можливий зв'язок між цими випадками перевіряється.

Антоніна Туманова

КриміналСвіт
Теракт
Вибухи
Пожежі
Енергетика
Опалення
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Північний Рейн-Вестфалія
Німеччина