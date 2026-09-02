У Німеччині розслідують диверсію на підстанції біля Кельна, "іноземний слід" не виключають

У Німеччині розпочалося розслідування за фактом диверсії, яка порушила роботу підстанції у Бергхаймі під Кельном. Невідомі перекинули кабелі через відкриту лінію електропередачі і цим викликали коротке замикання. Про це заявив міністр внутрішніх справ Північного Рейну — Вестфалії Херберт Ройль, передає УНН із посиланням на Bild.

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За словами Ройля, зловмисник, який зробив це, "нападає на нашу країну". Слідчі відпрацьовують дві версії: диверсія, керована іноземною державою, і лівий екстремізм.

Атаку було здійснено ввечері 1 вересня. Місцеві жителі раптово побачили спалахи на підстанції та почули вибухи, невдовзі після цього над об'єктом кружляв вертоліт.

За словами Ройля, "це було зроблено навмисно, це був злочин". Через коротке замикання припинилося живлення п'яти енергоблоків буровугільної електростанції. Проте, за даними поліції, відключень електрики у житлових будинках не сталося. Міністр енергетики Мона Нойбаур заявила: "Хто б за цим не стояв, йому не вдалося порушити енергопостачання".

Додамо

Ще одну підстанцію невідомі намагалися атакувати 1 вересня у Бранденбурзі: виявлено понад 20 саморобних ракет із таймерами, які мали закинути мідні дроти на лінії електропередачі. Слідство підозрює зловмисників, зокрема у створенні терористичної організації. Ройль заявив, що можливий зв'язок між цими випадками перевіряється.