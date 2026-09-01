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Financial Times

Одну з потужних електростанцій у Німеччині намагались атакувати саморобними ракетами: ймовірно. є пошкодження

Київ • УНН

 • 148 перегляди

На підстанції в Бранденбурзі знайшли саморобні вибухові й запальні пристрої. Постраждалих і перебоїв з електрикою немає.

Одну з потужних електростанцій у Німеччині намагались атакувати саморобними ракетами: ймовірно. є пошкодження

У Німеччині вибухові пристрої виявлені на підстанції біля буровугільної електростанції Єншвальде, повідомляє УНН із посиланням на DW та dpa.

Деталі

За даними газети Märkische Allgemeine Zeitung, підстанцію атакували саморобними ракетами "більше одного разу", пошкодивши її інфраструктуру.

Офіційно інформацію про ракетну атаку поки що не підтверджено, проте в поліції також повідомили про можливе пошкодження на об'єкті. Частину "саморобних вибухових та запальних пристроїв" знешкодили сапери, розслідування передано земельному управлінню кримінальної поліції. Постраждалих немає, перебоїв із електрикою також не сталося. За даними поліції, загрози для населення не було.

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Довідка

Єншвальде – найбільша електростанція землі Бранденбург із потужністю близько 1500 мегават. Крім вироблення електрики, вона забезпечує теплом Котбус, Пайц та сам промкомплекс.

Антоніна Туманова

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