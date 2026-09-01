Одну из мощных электростанций в Германии пытались атаковать самодельными ракетами: вероятно, есть повреждения
Киев • УНН
На подстанции в Бранденбурге нашли самодельные взрывные и зажигательные устройства. Пострадавших и перебоев с электричеством нет.
В Германии взрывные устройства обнаружены на подстанции возле буроугольной электростанции Еншвальде, сообщает УНН со ссылкой на DW и dpa.
Детали
По данным газеты Märkische Allgemeine Zeitung, подстанцию атаковали самодельными ракетами «более одного раза», повредив её инфраструктуру.
Официально информация о ракетной атаке пока не подтверждена, однако в полиции также сообщили о возможном повреждении объекта. Часть «самодельных взрывных и зажигательных устройств» обезвредили сапёры, расследование передано земельному управлению уголовной полиции. Пострадавших нет, перебоев с электричеством также не произошло. По данным полиции, угрозы для населения не было.
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Справка
Еншвальде — крупнейшая электростанция федеральной земли Бранденбург мощностью около 1500 мегаватт. Помимо выработки электроэнергии, она обеспечивает теплом Котбус, Пайц и сам промышленный комплекс.