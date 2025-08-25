В Германии утвердили проект перемещения ядерных отходов, вызвавший дискуссии - DW
Федеральное ведомство по безопасности обращения с ядерными отходами разрешило перевезти 300 тысяч шаровых тепловыделяющих элементов. Это решение вызвало дискуссии, но суд отклонил апелляцию.
В Германии одобрен спорный проект по транспортировке ядерных отходов из бывшего экспериментального реактора в Юлихе во временное хранилище в Ахаусе.
Федеральное ведомство по безопасности обращения с ядерными отходами разрешило перевезти 300 тысяч шаровых тепловыделяющих элементов из бывшего экспериментального реактора в Юлихе во временное хранилище в Ахаусе. Для их перемещения на 170 километров будет использовано 152 контейнера. Точная дата перевозок пока не определена.
Перевозка связана с необходимостью очистки временного хранилища в Юлихе по требованию надзорного органа Северного Рейна-Вестфалии. Руководство хранилища в Ахаусе пыталось опротестовать решение, но суд в декабре 2024 года отклонил апелляцию.
В Германии пока нет постоянных хранилищ для ядерных отходов. Существует 16 промежуточных хранилищ, включая Ахаус.
