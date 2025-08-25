У Німеччині затвердили проєкт переміщення ядерних відходів, який викликав дискусії - DW

$41.280.07
Ексклюзив
13:29 • 23527 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
13:29 • 19397 перегляди
11:41 • 21067 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
11:41 • 21067 перегляди
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 105865 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 105865 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 107532 перегляди
25 серпня, 00:01 • 50421 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 50421 перегляди
24 серпня, 13:49 • 56911 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправах
24 серпня, 13:49 • 56911 перегляди
24 серпня, 10:46 • 61846 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 року
24 серпня, 10:46 • 61846 перегляди
24 серпня, 09:24 • 49303 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузі
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 49303 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 41417 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святом
"Ми намагаємось завершити війну": Венс про російський удар по американському заводу в Мукачеві25 серпня, 06:04 • 51164 перегляди
5 проваджень відкрили після підпалу та нападу з ножем на Дніпропетровщині, де застрелили нападника25 серпня, 06:05 • 27990 перегляди
Через загибель дитини після пострілу 7-річного хлопчика на Київщині відкрили провадження: усі деталі трагедіїPhoto25 серпня, 06:33 • 55455 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: стало відомо, що пропонується у законопроєкті25 серпня, 08:15 • 71047 перегляди
Норвегія виділить $8,45 млрд на підтримку України та посилить оборонні спроможності10:57 • 23417 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto14:18 • 12137 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
13:29 • 23527 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 105865 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 107532 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 98835 перегляди
Володимир Зеленський
Йонас Гахр Сторе
Кароль Навроцький
Кіт Келлог
Дональд Трамп
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Польща
Норвегія
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto14:18 • 12114 перегляди
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 37286 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 74707 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 57742 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 56468 перегляди
Гривня
Chevrolet Aveo
Долар США
Безпілотний літальний апарат
Боєприпаси

У Німеччині затвердили проєкт переміщення ядерних відходів, який викликав дискусії - DW

Київ • УНН

 • 196 перегляди

Федеральне відомство з безпеки поводження з ядерними відходами дозволило перевезти 300 тисяч кульових тепловиділяючих елементів. Це рішення викликало дискусії, але суд відхилив апеляцію.

У Німеччині затвердили проєкт переміщення ядерних відходів, який викликав дискусії - DW

У Німеччині схвалили суперечливий проєкт перевезення ядерних відходів з колишнього експериментального реактора в Юлісі до тимчасового сховища в Ахаусі.

Про це повідомляє DW, пише УНН.

Деталі

Федеральне відомство з безпеки поводження з ядерними відходами дозволило перевезти 300 тисяч кульових тепловиділяючих елементів із колишнього експериментального реактора в Юлісі до тимчасового сховища в Ахаусі. Для їх переміщення на 170 кілометрів буде використано 152 контейнери. Точну дату перевезень поки що не визначено.

Перевезення пов'язане з необхідністю очищення тимчасового сховища в Юлісі на вимогу наглядового органу Північного Рейну-Вестфалії. Керівництво сховища в Ахаусі намагалося опротестувати рішення, але суд у грудні 2024 року відхилив апеляцію.

У Німеччині поки що немає постійних сховищ для ядерних відходів. Існує 16 проміжних сховищ, включаючи Ахаус.

Доповнення

Радіоактивна вода з британської бази ядерних субмарин потрапила в море через прориви старих труб. Регулятор виявив витік радіоактивного матеріалу в озеро Лох-Лонг.

Делегація Франції та України відвідала Чорнобильську зону відчуження, оглянувши Новий безпечний конфайнмент та об'єкт, пошкоджений атакою БпЛА. Сторони обговорили співпрацю у сфері ядерної безпеки та поводження з радіоактивними відходами.

Павло Зінченко

Чорнобильська АЕС
Північний Рейн-Вестфалія
Франція
Велика Британія
Німеччина
KAB-1500L
Україна
Безпілотний літальний апарат