У Німеччині затвердили проєкт переміщення ядерних відходів, який викликав дискусії - DW

Федеральне відомство з безпеки поводження з ядерними відходами дозволило перевезти 300 тисяч кульових тепловиділяючих елементів. Це рішення викликало дискусії, але суд відхилив апеляцію.
У Німеччині схвалили суперечливий проєкт перевезення ядерних відходів з колишнього експериментального реактора в Юлісі до тимчасового сховища в Ахаусі.
Федеральне відомство з безпеки поводження з ядерними відходами дозволило перевезти 300 тисяч кульових тепловиділяючих елементів із колишнього експериментального реактора в Юлісі до тимчасового сховища в Ахаусі. Для їх переміщення на 170 кілометрів буде використано 152 контейнери. Точну дату перевезень поки що не визначено.
Перевезення пов'язане з необхідністю очищення тимчасового сховища в Юлісі на вимогу наглядового органу Північного Рейну-Вестфалії. Керівництво сховища в Ахаусі намагалося опротестувати рішення, але суд у грудні 2024 року відхилив апеляцію.
У Німеччині поки що немає постійних сховищ для ядерних відходів. Існує 16 проміжних сховищ, включаючи Ахаус.
