Радіоактивна вода з британської бази ядерних субмарин витекла в море - ЗМІ

Офіційні документи свідчать, що радіоактивна вода з бази, де зберігаються ядерні бомби Великої Британії, потрапила в море після того, як старі труби неодноразово проривалися. Регулятор виявив, що радіоактивний матеріал потрапив у озеро Лох-Лонг, морське озеро поблизу Глазго на заході Шотландії, оскільки Королівський флот не зміг належним чином підтримувати мережу з 1500 водопроводів на базі, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Склад озброєнь у Коулпорті на озері Лох-Лонг є одним із найбезпечніших та найсекретніших військових об'єктів у Великій Британії. Він містить запас ядерних боєголовок Королівського флоту для чотирьох підводних човнів Trident, які базуються неподалік.

Файли, зібрані Шотландським агентством з охорони навколишнього середовища (Sepa), урядовим органом з нагляду за забрудненням, свідчать про те, що до половини компонентів на базі вичерпали свій проектний термін служби, коли сталися витоки.

SEPA заявила, що затоплення в Коулпорті було спричинене "дефіцитом технічного обслуговування", що призвело до викиду "непотрібних радіоактивних відходів" у вигляді низького рівня тритію, який використовується в ядерних боєголовках.

В одному зі звітів 2022 року агентство звинуватило у витоках неодноразову нездатність військово-морського флоту обслуговувати обладнання в зоні, призначеній для зберігання боєголовок, і заявило, що плани заміни 1500 старих труб, що знаходяться під загрозою розриву, були "неоптимальними".

Витоки виявлені в низці конфіденційних звітів про інспекції та електронних листів, наданих веб-сайту розслідувань Ferret та переданих газеті Guardian, які Sepa та Міністерство оборони намагалися зберегти в таємниці.

Їх було оприлюднено за наказом Девіда Гамільтона, шотландського комісара з питань інформації, який контролює дотримання законів Шотландії про свободу інформації, після шестирічної боротьби журналістів за доступ до файлів.

Уряд Великої Британії наполягав на тому, що файли повинні зберігатися в таємниці з міркувань національної безпеки, але в червні Гамільтон постановив, що більшість із них мають бути оприлюднені. Він сказав, що їх розкриття загрожує "репутації", а не національній безпеці.

Їх було оприлюднено в серпні після чергової затримки після того, як Міністерство оборони попросило більше часу для їх розгляду, посилаючись на "додаткові міркування національної безпеки".

Британський ядерний флот

Ядерні боєголовки встановлюються на британські ракети Trident у Коулпорті, де ракети завантажуються на підводні човни класу Vanguard, перш ніж вирушити в море для секретного патрулювання в рамках ядерного стримування Великої Британії.

Британський флот ядерної зброї базується у Фаслейні на сусідньому озері Гар-Лох з початку 1960-х років. Trident регулярно поповнюється в боєголовках для підтримки працездатності зброї.

