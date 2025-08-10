Радиоактивная вода с британской базы ядерных субмарин вытекла в море - СМИ

Официальные документы показывают, что радиоактивная вода с базы, где хранятся ядерные бомбы Великобритании, попала в море после того, как старые трубы неоднократно прорывались. Регулятор обнаружил, что радиоактивный материал попал в озеро Лох-Лонг, морское озеро вблизи Глазго на западе Шотландии, поскольку Королевский флот не смог должным образом поддерживать сеть из 1500 водопроводов на базе, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Склад вооружений в Коулпорте на озере Лох-Лонг является одним из самых безопасных и секретных военных объектов в Великобритании. Он содержит запас ядерных боеголовок Королевского флота для четырех подводных лодок Trident, которые базируются неподалеку.

Файлы, собранные Шотландским агентством по охране окружающей среды (Sepa), правительственным органом по надзору за загрязнением, свидетельствуют о том, что до половины компонентов на базе исчерпали свой проектный срок службы, когда произошли утечки.

SEPA заявила, что затопление в Коулпорте было вызвано "дефицитом технического обслуживания", что привело к выбросу "ненужных радиоактивных отходов" в виде низкого уровня трития, который используется в ядерных боеголовках.

В одном из отчетов 2022 года агентство обвинило в утечках неоднократную неспособность военно-морского флота обслуживать оборудование в зоне, предназначенной для хранения боеголовок, и заявило, что планы замены 1500 старых труб, находящихся под угрозой разрыва, были "неоптимальными".

Утечки обнаружены в ряде конфиденциальных отчетов об инспекциях и электронных писем, предоставленных веб-сайту расследований Ferret и переданных газете Guardian, которые Sepa и Министерство обороны пытались сохранить в тайне.

Они были обнародованы по приказу Дэвида Гамильтона, шотландского комиссара по вопросам информации, который контролирует соблюдение законов Шотландии о свободе информации, после шестилетней борьбы журналистов за доступ к файлам.

Правительство Великобритании настаивало на том, что файлы должны храниться в тайне из соображений национальной безопасности, но в июне Гамильтон постановил, что большинство из них должны быть обнародованы. Он сказал, что их раскрытие угрожает "репутации", а не национальной безопасности.

Они были обнародованы в августе после очередной задержки после того, как Министерство обороны попросило больше времени для их рассмотрения, ссылаясь на "дополнительные соображения национальной безопасности".

Британский ядерный флот

Ядерные боеголовки устанавливаются на британские ракеты Trident в Коулпорте, где ракеты загружаются на подводные лодки класса Vanguard, прежде чем отправиться в море для секретного патрулирования в рамках ядерного сдерживания Великобритании.

Британский флот ядерного оружия базируется в Фаслейне на соседнем озере Гар-Лох с начала 1960-х годов. Trident регулярно пополняется боеголовками для поддержания работоспособности оружия.

Дополнение

