Кремль преуменьшает значение приказа Трампа о размещении подводных лодок у России - Reuters

Москва преуменьшает значение приказа президента США Дональда Трампа о размещении двух атомных подводных лодок "ближе к России". Об этом говорится в материале Reuters, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что "успокаивающие" заявления представителя Кремля Дмитрия Пескова прозвучали в "деликатный момент", когда Трамп угрожает ввести новые санкции против России и покупателей ее нефти, включая Индию и Китай.

Некоторые аналитики безопасности как в России, так и на Западе критиковали Трампа за эскалацию онлайн-перепалки с бывшим президентом (РФ - ред.) Медведевым – ярым ястребом, чьи заявления часто направлены на то, чтобы шокировать и провоцировать – до точки публичного обсуждения развертывания ядерного оружия США. Песков, однако, заявил, что Россия не рассматривает заявление Трампа как признак эскалации ядерной напряженности - указывает издание.

Авторы добавляют, что Песков отказался отвечать непосредственно на вопрос, пытался ли Кремль предупредить заместителя председателя Совета безопасности РФ и бывшего президента России Дмитрия Медведева, чтобы тот смягчил свои заявления, отметив, что "главное, конечно, это позиция президента Путина.

Контекст

28 июля заместитель председателя Совета безопасности РФ и бывший президент России Дмитрий Медведев в ответ на решение президента Дональда Трампа оставить Путину 10-12 дней на примирение с Украиной пригрозил войной с США.

Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что приказал разместить две атомные подводные лодки "ближе к России".

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что в Москве очень аккуратно относятся к любым заявлениям, связанным с ядерной проблематикой, при этом "американские подводные лодки и так находятся на боевом дежурстве".

Размещение атомных подлодок «ближе к РФ»: Трамп заявил, что они «в регионе»