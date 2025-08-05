Кремль преуменьшает значение приказа Трампа о размещении подводных лодок у России - Reuters
Киев • УНН
Кремль не считает заявление Трампа о размещении атомных подводных лодок у России эскалацией ядерной напряженности. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не рассматривает это как признак эскалации, несмотря на угрозы Трампа ввести новые санкции.
Москва преуменьшает значение приказа президента США Дональда Трампа о размещении двух атомных подводных лодок "ближе к России". Об этом говорится в материале Reuters, сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что "успокаивающие" заявления представителя Кремля Дмитрия Пескова прозвучали в "деликатный момент", когда Трамп угрожает ввести новые санкции против России и покупателей ее нефти, включая Индию и Китай.
Некоторые аналитики безопасности как в России, так и на Западе критиковали Трампа за эскалацию онлайн-перепалки с бывшим президентом (РФ - ред.) Медведевым – ярым ястребом, чьи заявления часто направлены на то, чтобы шокировать и провоцировать – до точки публичного обсуждения развертывания ядерного оружия США. Песков, однако, заявил, что Россия не рассматривает заявление Трампа как признак эскалации ядерной напряженности
Авторы добавляют, что Песков отказался отвечать непосредственно на вопрос, пытался ли Кремль предупредить заместителя председателя Совета безопасности РФ и бывшего президента России Дмитрия Медведева, чтобы тот смягчил свои заявления, отметив, что "главное, конечно, это позиция президента Путина.
Контекст
28 июля заместитель председателя Совета безопасности РФ и бывший президент России Дмитрий Медведев в ответ на решение президента Дональда Трампа оставить Путину 10-12 дней на примирение с Украиной пригрозил войной с США.
Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что приказал разместить две атомные подводные лодки "ближе к России".
Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что в Москве очень аккуратно относятся к любым заявлениям, связанным с ядерной проблематикой, при этом "американские подводные лодки и так находятся на боевом дежурстве".
Размещение атомных подлодок «ближе к РФ»: Трамп заявил, что они «в регионе» 04.08.25, 09:49 • 2786 просмотров