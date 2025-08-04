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Розміщення атомних підводних човнів "ближче до рф": Трамп заявив, що вони "в регіоні"

Київ • УНН

 • 270 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що атомні підводні човни знаходяться в регіоні, де їм і місце. Раніше він наказав розмістити два атомні підводні човни "ближче до росії".

Розміщення атомних підводних човнів "ближче до рф": Трамп заявив, що вони "в регіоні"

Атомні підводні човни, які раніше доручили направити у бік росії, знаходяться там, де їм й місце.

Про це заявив журналістам президент США Дональд Трамп, передає УНН.      

Деталі

На запитання журналіста, чи вже розгорнуто атомні підводні човни для протистояння росії, Трамп відповів: "Вони в регіоні, так — там, де їм і місце".  

Трамп відповів на погрози медвєдєв і наказав розмістити атомні субмарини у "відповідних районах"01.08.25, 20:36 • 27362 перегляди

Доповнення 

Президент США Дональд Трамп заявив Newsmax у п'ятницю, 1 серпня, що він наказав розмістити два атомні підводні човни "ближче до росії".    

Перед цим, у четвер, 31 липня у своєму дописі в Telegram заступник голови ради безпеки рф медведєв застеріг Трампа пам’ятати "його улюблені фільми про "ходячих мерців"" та згадав про радянську систему для ядерного удару. 

Анна Мурашко

Політика
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки