Розміщення атомних підводних човнів "ближче до рф": Трамп заявив, що вони "в регіоні"

Атомні підводні човни, які раніше доручили направити у бік росії, знаходяться там, де їм й місце.

Про це заявив журналістам президент США Дональд Трамп, передає УНН.

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На запитання журналіста, чи вже розгорнуто атомні підводні човни для протистояння росії, Трамп відповів: "Вони в регіоні, так — там, де їм і місце".

Трамп відповів на погрози медвєдєв і наказав розмістити атомні субмарини у "відповідних районах"

Доповнення

Президент США Дональд Трамп заявив Newsmax у п'ятницю, 1 серпня, що він наказав розмістити два атомні підводні човни "ближче до росії".

Перед цим, у четвер, 31 липня у своєму дописі в Telegram заступник голови ради безпеки рф медведєв застеріг Трампа пам’ятати "його улюблені фільми про "ходячих мерців"" та згадав про радянську систему для ядерного удару.