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Трамп: американські атомні підводні човни "ближче до росії"

Київ • УНН

 • 802 перегляди

Дональд Трамп заявив, що наказав розмістити два атомні підводні човни ближче до Росії. Це сталося після того, як Дмитро Медведєв згадав ядерну зброю, що, за словами Трампа, є абсолютною загрозою.

Трамп: американські атомні підводні човни "ближче до росії"

Президент США Дональд Трамп заявив Newsmax у п'ятницю, що він наказав розмістити два атомні підводні човни "ближче до росії", пише УНН.

Деталі

В ексклюзивному інтерв'ю для програми Finnerty у Білому домі Трамп сказав, що його "очі спалахують", коли згадується ядерна зброя, у цьому випадку це зробив дмитро медведєв, заступник голови ради безпеки росії.

"Ну, колишній президент росії, який зараз очолює одну з найважливіших рад, медведєв, сказав деякі дуже погані речі, говорячи про ядерну зброю. І коли ви згадуєте слово "ядерна", знаєте, мої очі спалахують, і я кажу: "Нам краще бути обережними", тому що це абсолютна загроза", - сказав Трамп.

У четвер у своєму дописі в Telegram медведєв застеріг Трампа пам’ятати "його улюблені фільми про "ходячих мерців"" та згадав про радянську систему для ядерного удару.

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"Йому не слід було цього говорити. (...) Він теж говорив щось у минулому. Тому ми завжди хочемо бути готовими. Тому я відправив у регіон два атомні підводні човни. Я просто хочу переконатися, що його слова - це лише слова і нічого більше", - сказав Трамп.

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Його запитали, чи підводні човни ближче до росії.

Вони ближче до росії. Так, вони ближче до росії

- відповів Трамп.

Трамп продовжував засуджувати "жахливу ситуацію" війни росії в Україні.

"Це війна [колишнього президента Джо] Байдена. Це не моя війна. Цієї війни ніколи б не сталося. Її не було чотири роки. Про це навіть не говорили, окрім тих тем, про які я говорив з путіним, - сказав Трамп. - Це була зіниця ока його, але він не збирався втручатися в Україну. І я скажу ось що: це війна, яка має закінчитися. Це жахлива війна".

Новий дедлайн, встановлений Трампом для росії щодо посередництва у припиненні вогню з росією, - 8 серпня. Він сказав, що якщо угода не буде досягнута, "ми запровадимо санкції, і він досить добре справляється з санкціями. Він знає, як уникати санкцій".

Юлія Шрамко

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