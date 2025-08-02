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Трамп: американские атомные подводные лодки "ближе к россии"

Киев • УНН

 • 438 просмотра

Дональд Трамп заявил, что приказал разместить две атомные подводные лодки ближе к россии. Это произошло после того, как дмитрий медведев упомянул ядерное оружие, что, по словам Трампа, является абсолютной угрозой.

Трамп: американские атомные подводные лодки "ближе к россии"

Президент США Дональд Трамп заявил Newsmax в пятницу, что он приказал разместить две атомные подводные лодки "ближе к россии", пишет УНН.

Детали

В эксклюзивном интервью для программы Finnerty в Белом доме Трамп сказал, что его "глаза загораются", когда упоминается ядерное оружие, в данном случае это сделал дмитрий медведев, заместитель председателя совета безопасности россии.

"Ну, бывший президент россии, который сейчас возглавляет один из важнейших советов, медведев, сказал некоторые очень плохие вещи, говоря о ядерном оружии. И когда вы упоминаете слово "ядерное", знаете, мои глаза загораются, и я говорю: "Нам лучше быть осторожными", потому что это абсолютная угроза", - сказал Трамп.

В четверг в своем сообщении в Telegram медведев предостерег Трампа помнить "его любимые фильмы о "ходячих мертвецах"" и упомянул о советской системе для ядерного удара.

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"Ему не следовало этого говорить. (...) Он тоже говорил что-то в прошлом. Поэтому мы всегда хотим быть готовыми. Поэтому я отправил в регион две атомные подводные лодки. Я просто хочу убедиться, что его слова - это только слова и ничего больше", - сказал Трамп.

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Его спросили, ближе ли подводные лодки к россии.

Они ближе к россии. Да, они ближе к россии

- ответил Трамп.

Трамп продолжал осуждать "ужасную ситуацию" войны россии в Украине.

"Это война [бывшего президента Джо] Байдена. Это не моя война. Этой войны никогда бы не случилось. Ее не было четыре года. Об этом даже не говорили, кроме тех разговоров, которые я имел с путиным, - сказал Трамп. - Это было зеница его ока, но он не собирался вмешиваться в Украину. И я скажу вот что: это война, которая должна закончиться. Это ужасная война".

Новый дедлайн, установленный Трампом для россии по посредничеству в прекращении огня с россией, - 8 августа. Он сказал, что если соглашение не будет достигнуто, "мы введем санкции, и он довольно хорошо справляется с санкциями. Он знает, как избегать санкций".

Юлия Шрамко

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