Размещение атомных подлодок «ближе к РФ»: Трамп заявил, что они «в регионе»
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что атомные подводные лодки находятся в регионе, где им и место. Ранее он приказал разместить две атомные подводные лодки «ближе к России».
Атомные подводные лодки, которые ранее поручили направить в сторону России, находятся там, где им и место.
Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп, передает УНН.
Детали
На вопрос журналиста, развернуты ли уже атомные подводные лодки для противостояния России, Трамп ответил: "Они в регионе, да — там, где им и место".
Трамп ответил на угрозы медведева и приказал разместить атомные субмарины в "соответствующих районах"01.08.25, 20:36 • 27361 просмотр
Дополнение
Президент США Дональд Трамп заявил Newsmax в пятницу, 1 августа, что он приказал разместить две атомные подводные лодки "ближе к России".
Перед этим, в четверг, 31 июля в своем сообщении в Telegram заместитель председателя совета безопасности РФ Медведев предостерег Трампа помнить "его любимые фильмы о "ходячих мертвецах"" и упомянул о советской системе для ядерного удара.