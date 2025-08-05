кремль применшує значення наказу Трампа про розміщення підводних човнів біля росії - Reuters
Київ • УНН
кремль не вважає заяву Трампа про розміщення атомних підводних човнів біля росії ескалацією ядерної напруженості. Речник кремля дмитро пєсков заявив, що росія не розглядає це як ознаку ескалації, незважаючи на погрози Трампа ввести нові санкції.
москва применшує значення наказу президента США Дональда Трампа про розміщення двох атомних підводних човнів "ближче до росії". Про це йдеться у матеріалі Reuters, повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що "заспокійливі" заяви речника кремля дмитра пєскова пролунали у "делікатний момент", коли Трамп погрожує запровадити нові санкції проти росії та покупців її нафти, включаючи Індію та Китай.
Деякі аналітики безпеки як у росії, так і на Заході критикували Трампа за ескалацію онлайн-сварки з колишнім президентом (рф- ред.) медведєвим – запеклим яструбом, чиї заяви часто спрямовані на те, щоб шокувати та провокувати – до точки публічного обговорення розгортання ядерної зброї США. пєсков, однак, заявив, що росія не розглядає заяву Трампа як ознаку ескалації ядерної напруженості
Автори додають, що пєсков відмовився відповідати безпосередньо на запитання, чи намагався кремль попередити заступника голови ради безпеки рф і колишнього президента росії дмитра медведєва, щоб той пом'якшив свої заяви, зазначивши, що "головне, звичайно, це позиція президента путіна.
Контекст
28 липня заступник голови Ради безпеки рф й колишній президент росії дмитро медвєдєв у відповідь на рішення президента Дональда Трампа залишити путіну 10-12 днів на примирення з Україною пригрозив війною зі США.
Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що наказав розмістити два атомні підводні човни "ближче до росії".
Напередодні речник кремля дмитро пєсков зазначив, що у москві дуже акуратно ставляться до будь-яких заяв, пов’язаних із ядерною проблематикою, при цьому "американські підводні човни і так перебувають на бойовому чергуванні".
Розміщення атомних підводних човнів "ближче до рф": Трамп заявив, що вони "в регіоні" 04.08.25, 09:49 • 2786 переглядiв