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В Нидерландах не могут потушить масштабный лесной пожар вблизи границы с Германией

Киев • УНН

 • 3390 просмотра

В Нидерландах вблизи границы с Германией лесной пожар охватил около 100 гектаров, из-за задымления эвакуировали кемпинг. Движение поездов на одном из участков приостановили, к тушению привлекли вертолеты.

В Нидерландах не могут потушить масштабный лесной пожар вблизи границы с Германией

В Нидерландах не удается взять под контроль масштабный лесной пожар вблизи границы с Германией. Огонь уже охватил около 100 гектаров, из-за задымления эвакуировали кемпинг, а движение поездов на одном из участков приостановили. Об этом сообщает Der Spiegel, пишет УНН.

Детали

По сообщению властей провинции Лимбург, пожар в природоохранной зоне вблизи города Острум стремительно распространяется. За ночь площадь возгорания выросла с 21 до около 100 гектаров.

Также отмечается, что ночью с пожаром боролись около 300 спасателей. Во вторник утром к тушению снова планируют привлечь пожарные вертолеты. Ветер постоянно меняет направление и раздувает пламя, сообщил представитель властей агентству ANP.

"Из-за засухи огонь в природоохранных зонах может быстро распространяться", - отметили в администрации провинции на своем сайте. Жителей призвали держать окна и двери закрытыми.

Над лесным массивом между Венло и Неймегеном поднимаются большие облака дыма. Из-за плохого качества воздуха эвакуировали кемпинг, где находились около 300 отдыхающих. В Германии также предупредили о задымлении, поскольку ветер несет дым к округу Клеве в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия.

Кроме того, из-за пожара приостановили железнодорожное сообщение между Неймегеном и Венраем, поскольку спасатели работали непосредственно у путей. Пожарные создали в лесу противопожарную полосу, а армия Нидерландов задействовала пожарный вертолет. Огонь возник в кронах деревьев и оттуда быстро распространился по территории.

Как отмечает издание, сейчас многие европейские страны страдают от жары, засухи и лесных пожаров. Из-за роста температуры риск масштабных возгораний по всей Европе продолжает увеличиваться.

За сутки в Украине возникло 14 лесных пожаров на площади 12,3 га - объявлен наивысший уровень опасности04.08.26, 14:38 • 3865 просмотров

Ольга Розгон

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