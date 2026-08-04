За сутки в Украине возникло 14 лесных пожаров на площади 12,3 га - объявлен наивысший уровень опасности
Киев • УНН
За последние сутки в Украине зафиксировано 14 лесных пожаров на площади 12,3 га. Четыре из них вызваны вражескими дронами, шесть - умышленным поджогом.
За последние сутки в Украине возникло 14 лесных пожаров на ориентировочной площади 12,3 га. Несмотря на жару и обстрелы, пожары в лесах удается оперативно ликвидировать, сообщает УНН со ссылкой на Государственное предприятие "Леса Украины".
Детали
Четыре пожара были вызваны попаданиями вражеских дронов в Днепропетровской, Запорожской и Черниговской областях. Еще шесть возгораний на площади 3,39 га возникли одновременно на Киевщине, в Сухолесском лесничестве, говорится в сообщении предприятия.
Вышеупомянутые пожары, по предварительным данным, возникли из-за умышленного поджога. В то же время в государстве объявлен наивысший уровень пожарной опасности.
Остальные возгорания возникли из-за человеческого фактора. В частности, из-за неосторожного обращения с огнем произошли возгорания на Черкащине, где площадь пожаров составила 0,36 га. Также огонь охватил 6 га леса на Львовщине. Причины этого пожара устанавливаются
В то же время, по прогнозам Укргидрометцентра, в ближайшие трое суток в Украине будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности. В дневные часы температура воздуха почти по всей стране будет достигать 35-38 °C.
Украинцев призвали в ближайшее время воздержаться от посещения лесных массивов.
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