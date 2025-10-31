В Германии на автозаправочной станции произошел взрыв, спровоцировавший пожар: четверо раненых, двое в критическом состоянии

$42.080.01
Эксклюзив
12:28 • 3286 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
12:08 • 11238 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
11:42 • 5120 просмотра
Глава СБУ Малюк: был успешно уничтожен один из трех "орешников"
Эксклюзив
10:56 • 16961 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
10:52 • 12105 просмотра
"Историческое событие": Кравченко сообщил о первом случае передачи российского военного иностранному государству для судаVideo
Эксклюзив
09:39 • 17352 просмотра
Нападавшим на ТЦК в Одессе возле 7 км грозит от 5 до 15 лет: дело расследует СБУ
08:46 • 23775 просмотра
Труханову будут избирать меру пресечения сегодня в Печерском суде в 14:00
07:56 • 13991 просмотра
За взрыв на почте в Киеве задержали 40-летнего мужчину: он делал "сувениры из боеприпасов"
07:53 • 23813 просмотра
россия атаковала Украину ракетой, побудившей Трампа выйти из ядерного договора - Reuters
07:20 • 21963 просмотра
В Украину идет теплая погода с дождями в некоторых регионах: синоптик озвучила прогноз на 1 и 2 ноября
Популярные новости
Боев за сутки стало почти на четверть меньше: Генштаб обновил карту боевых действийPhoto31 октября, 06:24 • 32591 просмотра
Взрывы прогремели в ярославле: под ударом оказался крупнейший НПЗ на севере россииVideo31 октября, 06:50 • 5614 просмотра
Графики отключений света действуют круглосуточно, рф снова атаковала энергетику08:39 • 27671 просмотра
Что сажать в ноябре: как подготовить огород к зиме и заложить будущий урожайPhoto09:35 • 21590 просмотра
Мультфильмы с жутким шармом: что посмотреть на ХэллоуинPhoto10:39 • 13454 просмотра
публикации
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов12:08 • 11206 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
Эксклюзив
10:56 • 16934 просмотра
Мультфильмы с жутким шармом: что посмотреть на ХэллоуинPhoto10:39 • 13492 просмотра
Что сажать в ноябре: как подготовить огород к зиме и заложить будущий урожайPhoto09:35 • 21623 просмотра
"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине 30 октября, 11:42 • 65977 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Руслан Кравченко
Гитанас Науседа
Актуальные места
Украина
Венгрия
Соединённые Штаты
Китай
Великобритания
УНН Lite
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video11:19 • 3992 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 25946 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 58393 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 62841 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 85000 просмотра
В Германии на автозаправочной станции произошел взрыв, спровоцировавший пожар: четверо раненых, двое в критическом состоянии

Киев • УНН

 • 1070 просмотра

На автозаправочной станции в Кастроп-Раукселе, Германия, произошел взрыв и пожар, в результате чего четыре человека получили ранения, двое из них тяжелые. Взрыв произошел во время работ на автоцистерне для сжиженного газа, вызвав масштабный пожар и ограничение видимости на автомагистрали A42.

В Германии на автозаправочной станции произошел взрыв, спровоцировавший пожар: четверо раненых, двое в критическом состоянии

В результате взрыва и пожара на заправке в западной Германии четыре человека получили ранения, двое из них тяжелые. Точная причина взрыва устанавливается, пожарные тушат пожар.

Передает УНН со ссылкой на DPA.

Подробности

В пятницу утром в Кастроп-Раукселе, Северный Рейн-Вестфалия, ФРГ произошел взрыв, в результате чего загорелась автоцистерна. Столб черного дыма во время пожара был виден за много миль, а видимость на автомагистрали A42 была ограничена. По данным пожарной службы, взрыв произошел в результате работ, проводившихся на автоцистерне для сжиженного газа.

Полиция сообщила, что на месте происшествия, расположенном в промышленной зоне, был слышен взрыв, над которым поднималось большое облако дыма.

Точную причину инцидента еще предстоит установить. Взрыв и пожар на автозаправке в Кастроп-Раукселе привели к ранениям по меньшей мере четырех человек, речь идет об ожогах различной степени тяжести.

Двое людей в критическом состоянии, они были доставлены в больницы спасательными вертолетами.

В первой половине дня 21 октября в Кастроп-Раукселе продолжалась локализация последствий. Жителям города посоветовали держать окна и двери закрытыми. На автомагистрали A42 водителей попросили замедлить движение.

Напомним

В северном Мюнхене 1 октября произошла стрельба и взрывы, в результате чего погиб мужчина, который, вероятно, заложил взрывчатку и поджег дом родителей.

Игорь Тележников

Новости Мира
Энергетика
Дорожно-транспортное происшествие
Северный Рейн-Вестфалия
Германия