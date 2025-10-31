В Германии на автозаправочной станции произошел взрыв, спровоцировавший пожар: четверо раненых, двое в критическом состоянии

На автозаправочной станции в Кастроп-Раукселе, Германия, произошел взрыв и пожар, в результате чего четыре человека получили ранения, двое из них тяжелые. Взрыв произошел во время работ на автоцистерне для сжиженного газа, вызвав масштабный пожар и ограничение видимости на автомагистрали A42.