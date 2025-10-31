В Германии на автозаправочной станции произошел взрыв, спровоцировавший пожар: четверо раненых, двое в критическом состоянии
Киев • УНН
На автозаправочной станции в Кастроп-Раукселе, Германия, произошел взрыв и пожар, в результате чего четыре человека получили ранения, двое из них тяжелые. Взрыв произошел во время работ на автоцистерне для сжиженного газа, вызвав масштабный пожар и ограничение видимости на автомагистрали A42.
В результате взрыва и пожара на заправке в западной Германии четыре человека получили ранения, двое из них тяжелые. Точная причина взрыва устанавливается, пожарные тушат пожар.
Передает УНН со ссылкой на DPA.
Подробности
В пятницу утром в Кастроп-Раукселе, Северный Рейн-Вестфалия, ФРГ произошел взрыв, в результате чего загорелась автоцистерна. Столб черного дыма во время пожара был виден за много миль, а видимость на автомагистрали A42 была ограничена. По данным пожарной службы, взрыв произошел в результате работ, проводившихся на автоцистерне для сжиженного газа.
Полиция сообщила, что на месте происшествия, расположенном в промышленной зоне, был слышен взрыв, над которым поднималось большое облако дыма.
Точную причину инцидента еще предстоит установить. Взрыв и пожар на автозаправке в Кастроп-Раукселе привели к ранениям по меньшей мере четырех человек, речь идет об ожогах различной степени тяжести.
Двое людей в критическом состоянии, они были доставлены в больницы спасательными вертолетами.
В первой половине дня 21 октября в Кастроп-Раукселе продолжалась локализация последствий. Жителям города посоветовали держать окна и двери закрытыми. На автомагистрали A42 водителей попросили замедлить движение.
Напомним
