Вражеский дрон атаковал АЗС в Сумах, есть пострадавший

04:50 • 13033 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
03:55 • 21961 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
03:09 • 12259 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 79505 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 99761 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 12:57 • 59944 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53 • 60186 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32 • 62723 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 173290 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 91438 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
Курск под атакой неизвестных дронов: есть пострадавшие и разрушенияVideo14 августа, 23:18 • 17525 просмотра
Самолет с журналистами кремлевского пула приземлился на АляскеVideo14 августа, 23:40 • 5242 просмотра
Сызранский НПЗ под атакой неизвестных дронов: прозвучало более 10 взрывовVideo02:24 • 29572 просмотра
Внезапный ливень в Гималаях: по меньшей мере 46 погибших, более 200 пропавших без вести02:40 • 12655 просмотра
Украину 15 августа накроет антициклон: где ждать до +35°CPhoto03:23 • 12329 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 79388 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время14 августа, 14:23 • 127195 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 99633 просмотра
Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дняPhoto14 августа, 13:14 • 63582 просмотра
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе14 августа, 12:29 • 69574 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 39692 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 126052 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 77837 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 96708 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 147366 просмотра
Вражеский дрон атаковал АЗС в Сумах, есть пострадавший

Киев • УНН

 • 414 просмотра

Российский БпЛА попал в гражданский автомобиль на АЗС в Сумах, вызвав пожар. Водитель получил ожоги, ему оказывают медицинскую помощь.

Вражеский дрон атаковал АЗС в Сумах, есть пострадавший

Российские войска утром атаковали АЗС в Сумах дроном, есть пострадавший, сообщил в пятницу глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко в Telegram, пишет УНН.

Утром враг нанес удар БпЛА по Сумам, в результате чего повреждена автозаправочная станция. Есть один пострадавший

- сообщил глава ГВА Кривошеенко.

Глава ОВА Олег Григоров и и.о. мэра города Артем Кобзарь подтвердили, что враг атаковал автозаправочную станцию на окраине Сумской общины этим утром. "Около 5:40 российский БпЛА ударил по гражданскому автомобилю на территории АЗС. Поднялся пожар. Повреждены помещение и легковой автомобиль. Водитель получил ожоги, ему оказывают медицинскую помощь", - написал Григоров.

Произошло возгорание помещения и 1 авто, которое во время попадания заправлялось топливом, уточнил Кривошеенко.

По словам Григорова, работники АЗС не пострадали.

"Враг продолжает наносить удары по важным объектам жизнеобеспечения населения", - отметил Кривошеенко.

"Россия в очередной раз демонстрирует, что ее мишень – гражданские и объекты мирной инфраструктуры, даже далеко от линии фронта", - подчеркнул глава ОВА.

Дополнение

По данным главы ОВА, на Сумщине за сутки в Миропольской общине во время атаки FPV-дроном пострадал 32-летний мужчина; в Сумской общине из-за удара БпЛА по гражданскому авто на территории АЗС водитель получил ожоги. Всего зафиксировано 100 вражеских обстрелов по 46 населенным пунктам в 16 общинах области. Повреждения - в пяти общинах, в частности: Ворожбянская - объекты инфраструктуры; Сумская - объекты инфраструктуры, инфраструктура АЗС, многоквартирный дом.

Юлия Шрамко

Война
Сумы