Вражеский дрон атаковал АЗС в Сумах, есть пострадавший

Российские войска утром атаковали АЗС в Сумах дроном, есть пострадавший, сообщил в пятницу глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко в Telegram, пишет УНН.

Утром враг нанес удар БпЛА по Сумам, в результате чего повреждена автозаправочная станция. Есть один пострадавший - сообщил глава ГВА Кривошеенко.

Глава ОВА Олег Григоров и и.о. мэра города Артем Кобзарь подтвердили, что враг атаковал автозаправочную станцию на окраине Сумской общины этим утром. "Около 5:40 российский БпЛА ударил по гражданскому автомобилю на территории АЗС. Поднялся пожар. Повреждены помещение и легковой автомобиль. Водитель получил ожоги, ему оказывают медицинскую помощь", - написал Григоров.

Произошло возгорание помещения и 1 авто, которое во время попадания заправлялось топливом, уточнил Кривошеенко.

По словам Григорова, работники АЗС не пострадали.

"Враг продолжает наносить удары по важным объектам жизнеобеспечения населения", - отметил Кривошеенко.

"Россия в очередной раз демонстрирует, что ее мишень – гражданские и объекты мирной инфраструктуры, даже далеко от линии фронта", - подчеркнул глава ОВА.

Дополнение

По данным главы ОВА, на Сумщине за сутки в Миропольской общине во время атаки FPV-дроном пострадал 32-летний мужчина; в Сумской общине из-за удара БпЛА по гражданскому авто на территории АЗС водитель получил ожоги. Всего зафиксировано 100 вражеских обстрелов по 46 населенным пунктам в 16 общинах области. Повреждения - в пяти общинах, в частности: Ворожбянская - объекты инфраструктуры; Сумская - объекты инфраструктуры, инфраструктура АЗС, многоквартирный дом.