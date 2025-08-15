Ворожий дрон атакував АЗС у Сумах, є постраждалий

$41.510.09
04:50 • 18363 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
03:55 • 30392 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
03:09 • 16361 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 90989 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 112570 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57 • 64725 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 64905 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32 • 65909 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 175154 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 92469 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
Теги
Автори
Курськ під атакою невідомих дронів: є постраждалі та руйнуванняVideo14 серпня, 23:18 • 23579 перегляди
Літак із журналістами кремлівського пулу приземлився на АлясціVideo14 серпня, 23:40 • 8206 перегляди
Сизранський НПЗ під атакою невідомих дронів: пролунало понад 10 вибухівVideo02:24 • 35785 перегляди
Раптова злива в Гімалаях: щонайменше 46 загиблих, понад 200 зниклих безвісти02:40 • 15939 перегляди
Україну 15 серпня накриє антициклон: де чекати до +35°CPhoto03:23 • 15675 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 90940 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час14 серпня, 14:23 • 139727 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 112509 перегляди
Топ поживних і корисних перекусів для насиченого робочого дняPhoto14 серпня, 13:14 • 69968 перегляди
Кузьміних проти Кузьміних: як нардеп воює з неіснуючим маркетингом та суперечить сам собі14 серпня, 12:29 • 75765 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 43283 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 129317 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 80814 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 99457 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 149912 перегляди
Шахед-136
Facebook
Іскандер (ОТРК)
Brent
WhatsApp

Ворожий дрон атакував АЗС у Сумах, є постраждалий

Київ • УНН

 • 2666 перегляди

Російський БпЛА влучив у цивільну автівку на АЗС в Сумах, спричинивши пожежу. Водій отримав опіки, йому надають медичну допомогу.

Ворожий дрон атакував АЗС у Сумах, є постраждалий

Російські війська дроном вранці атакували АЗС у Сумах, є постраждалий, повідомив у п'ятницю голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко у Telegram, пише УНН.

Зранку ворог завдав удару БпЛА по Сумах, внаслідок чого пошкоджена автозаправна станція. Є один постраждалий

- повідомив голова МВА Кривошеєнко.

Голова ОВА Олег Григоров та в.о. мера міста Артем Кобзар підтвердили, що ворог атакував автозаправну станцію на околиці Сумської громади цього ранку. "Близько 5:40 російський БпЛА вдарив по цивільній автівці на території АЗС. Здійнялася пожежа. Пошкоджено приміщення та легковий автомобіль. Водій отримав опіки, йому надають медичну допомогу", - написав Григоров.

Відбулося загорання приміщення та 1 авто, яке під час влучання заправлялося паливом, уточнив Кривошеєнко.

Зі слів Григорова, працівники АЗС не постраждали.

"Ворог продовжує завдавати ударів по важливим обʼєктам життєзабезпечення населення", - зазначив Кривошеєнко.

"росія вкотре демонструє, що її мішень – цивільні та об’єкти мирної інфраструктури, навіть далеко від лінії фронту", - наголосив голова ОВА.

У ДСНС показали наслідки

Доповнення

За даними голови ОВА, на Сумщині за добу у Миропільській громаді під час атаки FPV-дроном постраждав 32-річний чоловік; у Сумській громаді через удар БпЛА по цивільному авто на території АЗС водій отримав опіки. Загалом зафіксовано 100 ворожих обстрілів по 46 населених пунктах у 16 громадах області. Пошкодження - у п’яти громадах, зокрема: Ворожбянська - об’єкти інфраструктури; Сумська - об’єкти інфраструктури, інфраструктура АЗС, багатоквартирний будинок.

Юлія Шрамко

Війна
Суми