Ворожий дрон атакував АЗС у Сумах, є постраждалий
Київ • УНН
Російський БпЛА влучив у цивільну автівку на АЗС в Сумах, спричинивши пожежу. Водій отримав опіки, йому надають медичну допомогу.
Російські війська дроном вранці атакували АЗС у Сумах, є постраждалий, повідомив у п'ятницю голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко у Telegram, пише УНН.
Зранку ворог завдав удару БпЛА по Сумах, внаслідок чого пошкоджена автозаправна станція. Є один постраждалий
Голова ОВА Олег Григоров та в.о. мера міста Артем Кобзар підтвердили, що ворог атакував автозаправну станцію на околиці Сумської громади цього ранку. "Близько 5:40 російський БпЛА вдарив по цивільній автівці на території АЗС. Здійнялася пожежа. Пошкоджено приміщення та легковий автомобіль. Водій отримав опіки, йому надають медичну допомогу", - написав Григоров.
Відбулося загорання приміщення та 1 авто, яке під час влучання заправлялося паливом, уточнив Кривошеєнко.
Зі слів Григорова, працівники АЗС не постраждали.
"Ворог продовжує завдавати ударів по важливим обʼєктам життєзабезпечення населення", - зазначив Кривошеєнко.
"росія вкотре демонструє, що її мішень – цивільні та об’єкти мирної інфраструктури, навіть далеко від лінії фронту", - наголосив голова ОВА.
У ДСНС показали наслідки
Доповнення
За даними голови ОВА, на Сумщині за добу у Миропільській громаді під час атаки FPV-дроном постраждав 32-річний чоловік; у Сумській громаді через удар БпЛА по цивільному авто на території АЗС водій отримав опіки. Загалом зафіксовано 100 ворожих обстрілів по 46 населених пунктах у 16 громадах області. Пошкодження - у п’яти громадах, зокрема: Ворожбянська - об’єкти інфраструктури; Сумська - об’єкти інфраструктури, інфраструктура АЗС, багатоквартирний будинок.