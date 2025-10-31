У Німеччині на автозаправній станції стався вибух, що спровокував пожежу: четверо поранених, двоє у критичному стані

$42.080.01
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
Ексклюзив
10:56 • 11270 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
10:52 • 8526 перегляди
"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для судуVideo
Ексклюзив
09:39 • 15453 перегляди
Нападникам на ТЦК в Одесі біля 7 км загрожує від 5 до 15 років: справу розслідує СБУ
08:46 • 22450 перегляди
Труханову обиратимуть запобіжний захід сьогодні у Печерському суді о 14:00
07:56 • 13427 перегляди
За вибух на пошті у Києві затримали 40-річного чоловіка: він робив "сувеніри з боєприпасів"
07:53 • 23404 перегляди
росія атакувала Україну ракетою, що спонукала Трампа вийти з ядерного договору - Reuters
07:20 • 21858 перегляди
В Україну йде тепла погода з дощами у деяких регіонах: синоптик озвучила прогноз на 1 і 2 листопада
06:45 • 24278 перегляди
МАГАТЕ після атаки рф на Україну зафіксувало пошкодження критичних для ядерної безпеки підстанцій
31 жовтня, 05:58 • 21093 перегляди
Російські атаки вночі пошкодили залізничну інфраструктуру на Сумщині та Харківщині: є зміни у графіку – Укрзалізниця
Командири рф страчують солдатів, які відмовляються воювати в Україні – розслідування "Верстки"31 жовтня, 02:35
Під володимиром у рф атакований дронами один із найбільших енерговузлів регіону – OSINT-аналіз ASTRA31 жовтня, 02:45
Боїв за добу поменшало майже на чверть: Генштаб оновив карту бойових дій06:24
Графіки відключень світла діють цілодобово, рф знову атакувала енергетику08:39
Що садити у листопаді: як підготувати город до зими та закласти майбутній урожай09:35
Публікації
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити12:08
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
Ексклюзив
10:56
Мультфільми з моторошним шармом: що подивитися на Геловін10:39
Що садити у листопаді: як підготувати город до зими та закласти майбутній урожай09:35
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні 30 жовтня, 11:42
Дональд Трамп
Музикант
Володимир Зеленський
Джером Пауелл
Андрій Одарченко
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Китай
Одеса
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлер11:19
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-Анджелесі29 жовтня, 08:05
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Серіали
Фільм

У Німеччині на автозаправній станції стався вибух, що спровокував пожежу: четверо поранених, двоє у критичному стані

Київ • УНН

 • 380 перегляди

На автозаправній станції в Кастроп-Раукселі, Німеччина, стався вибух та пожежа, внаслідок чого четверо людей отримали поранення, двоє з них тяжкі. Вибух стався під час робіт на автоцистерні для зрідженого газу, спричинивши масштабну пожежу та обмеження видимості на автомагістралі A42.

У Німеччині на автозаправній станції стався вибух, що спровокував пожежу: четверо поранених, двоє у критичному стані

Внаслідок вибуху та пожежі на заправці в західній Німеччині, четверо людей отримали поранення, двоє з них тяжкі. Точна причина вибуху встановлюється, пожежники гасять пожежу.

Передає УНН із посиланням на DPA.

Деталі

У п'ятницю вранці в Кастроп-Раукселі, Північний Рейн-Вестфалія, ФРН стався вибух, внаслідок чого загорілася автоцистерна. Стовп чорного диму під час пожежі був видний за багато миль, а видимість на автомагістралі A42 була обмежена. За даними пожежної служби, вибух стався внаслідок робіт, що проводилися на автоцистерні для зрідженого газу.

Поліція повідомила, що на місці події, розташованому в промисловій зоні, було чути вибух, над яким піднімалася велика хмара диму.

Точну причину інциденту ще мають встановити. Вибух та пожежа на автозаправці в Кастроп-Раукселі призвели до поранень щонайменш чотирьох людей, ідеться про опіки різного ступеня тяжкості.

Двое людей у критичному стані, вони були доставлені до лікарень рятувальними гелікоптерами.

У першій половині дня 21 жовтня у Кастроп-Раукселі тривала локалізація наслідків. Мешканцям міста порадили тримати вікна та двері зачиненими. На автомагістралі A42 водіїв попросили сповільнити рух.

Нагадаємо

У північному Мюнхені 1 жовтня сталася стрілянина та вибухи, внаслідок чого загинув чоловік, який, ймовірно, заклав вибухівку та підпалив будинок батьків.

Ворожий дрон атакував АЗС у Сумах, є постраждалий15.08.25, 08:50

Ігор Тележніков

Енергетика
Дорожньо-транспортна пригода
Північний Рейн-Вестфалія
Німеччина