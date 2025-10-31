У Німеччині на автозаправній станції стався вибух, що спровокував пожежу: четверо поранених, двоє у критичному стані

На автозаправній станції в Кастроп-Раукселі, Німеччина, стався вибух та пожежа, внаслідок чого четверо людей отримали поранення, двоє з них тяжкі. Вибух стався під час робіт на автоцистерні для зрідженого газу, спричинивши масштабну пожежу та обмеження видимості на автомагістралі A42.