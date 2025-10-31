У Німеччині на автозаправній станції стався вибух, що спровокував пожежу: четверо поранених, двоє у критичному стані
На автозаправній станції в Кастроп-Раукселі, Німеччина, стався вибух та пожежа, внаслідок чого четверо людей отримали поранення, двоє з них тяжкі. Вибух стався під час робіт на автоцистерні для зрідженого газу, спричинивши масштабну пожежу та обмеження видимості на автомагістралі A42.
Внаслідок вибуху та пожежі на заправці в західній Німеччині, четверо людей отримали поранення, двоє з них тяжкі. Точна причина вибуху встановлюється, пожежники гасять пожежу.
Деталі
У п'ятницю вранці в Кастроп-Раукселі, Північний Рейн-Вестфалія, ФРН стався вибух, внаслідок чого загорілася автоцистерна. Стовп чорного диму під час пожежі був видний за багато миль, а видимість на автомагістралі A42 була обмежена. За даними пожежної служби, вибух стався внаслідок робіт, що проводилися на автоцистерні для зрідженого газу.
Поліція повідомила, що на місці події, розташованому в промисловій зоні, було чути вибух, над яким піднімалася велика хмара диму.
Точну причину інциденту ще мають встановити. Вибух та пожежа на автозаправці в Кастроп-Раукселі призвели до поранень щонайменш чотирьох людей, ідеться про опіки різного ступеня тяжкості.
Двое людей у критичному стані, вони були доставлені до лікарень рятувальними гелікоптерами.
У першій половині дня 21 жовтня у Кастроп-Раукселі тривала локалізація наслідків. Мешканцям міста порадили тримати вікна та двері зачиненими. На автомагістралі A42 водіїв попросили сповільнити рух.
