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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Германия разрабатывает план переброски войск в случае нападения России на НАТО

Германия разрабатывает план переброски войск в случае нападения России на НАТО

Киев  •  УНН

13 июля 2024, 22:11  •  1489 просмотра

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Германия разрабатывает секретный план развертывания до 800 000 военнослужащих НАТО и 200 000 единиц техники через автомагистраль А2 в Восточную Европу на случай нападения России на восточный фланг Альянса.

Германия разрабатывает схему переброски военных на восток Европы в случае возможного военного конфликта Альянса с Россией, пишет DW со ссылкой на материал Der Spiegel, переброска УНН.

Детали

В случае нападения России на восточном фланге НАТО через Германию в течение 3-6 месяцев будет необходимо перебросить до 800 тысяч солдат Альянса, а также более 200 тысяч единиц различной техники. Ключевой дорогой для военной колонны с запада на восток станет автомагистраль А2, идущая от города Оберхаузен в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия до кольцевой автодороги Берлина.

Бундесвер, власти земель и федеральное правительство продолжают работу над этим секретным планом, пишет Der Spiegel. В частности, прорабатывается вопрос безопасности маршрута, его узкие места и альтернативы. В качестве "узкого места" Der Spiegel называет мост Хоэнварте через Эльбу к северу от Магдебурга длиной почти 1200 метров. В случае диверсии или ракетной атаки на него A2 окажется полностью парализованной.

"В этих сценариях о солдатах нужно будет заботиться и размещать во время их транспортировки, а для их техники понадобится топливо и инфраструктура", - сказал изданию президент Федерального управления гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях Ральф Тизлер.

В июне министр обороны Германии Борис Писториус, выступая в бундестаге, предупредил, что ФРГ должна быть готова к обороне в случае нападения России до 2029 года. "Мы не имеем права пренебрегать нашей обороной. Путинская военная экономика работает над подготовкой к следующему конфликту. К 2029 году мы должны быть готовы к обороне и принять меры к сдерживанию, чтобы предотвратить самое ужасное", - заявил Писториус.

Для решения этой задачи министр очертил три главные проблемы: "Техника, личный состав и финансы".

В частности, министр отметил необходимость увеличения бюджета на оборону и упомянул реформу призыва на военную службу в виде частичного возвращения всеобщей воинской обязанности.

Оперативный план обороны Германии - стратегический документ в несколько сотен страниц на случай угроз безопасности страны - начали разрабатывать в марте 2023 года на фоне войны в Украине. Фактически это первый объемный план обеспечения безопасности ФРГ от военных нападений за последние тридцать лет, то есть со времен холодной войны.

Дело Тищенко: экс-полицейского отправили под домашний арест за нападение на бывшего военнослужащего в Днепре12 июля 2024, 16:26 • 15445 просмотров

Лилия Подоляк

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