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Германия экстрадировала из Японии российского хакера, которого обвиняют в работе на крупнейшую группировку вымогателей

Киев • УНН

 • 960 просмотра

28-летнего россиянина подозревают в работе на группировку Qilin. Его задержали в Японии по международному ордеру после расследования в Германии.

Германия экстрадировала из Японии российского хакера, которого обвиняют в работе на крупнейшую группировку вымогателей

Немецкие власти экстрадировали из Японии 28-летнего россиянина, которого подозревают в причастности к хакерской группировке Qilin. Мужчину задержали в Осаке в мае, после чего его передали Германии для расследования дела. Об этом сообщает Bild, пишет УНН.

Детали

28-летнего россиянина Владимира К., которого немецкие власти считают участником хакерской группировки Qilin, в мае задержали в Осаке. По данным немецких следователей, он работал под псевдонимом Snake в составе группы из восьми человек, составляющих ядро Qilin. Группировка занимается кибератаками и вымогательством и уже нанесла ущерб тысячам компаний и государственных учреждений по всему миру.

Спецкомиссия «Альбус» земельного управления уголовной полиции Северного Рейна — Вестфалии с середины 2024 года тайно расследовала деятельность хакеров. Немецким следователям удалось проникнуть в инфраструктуру группировки и компьютер подозреваемого, установить его личность и отследить его поездку в Японию. Когда россиянин отправился в отпуск в Токио, его задержали по международному ордеру.

Министр внутренних дел Северного Рейна — Вестфалии Герберт Ройль назвал задержание «крупнейшим успехом немецких следователей в борьбе с киберпреступностью». По его словам, это первый случай, когда российского хакера удалось задержать за пределами России. Международный розыск других предполагаемых участников ядра Qilin продолжается.

Масштаб деятельности Qilin огромен. По данным немецких властей, в мире известно о 3954 жертвах группировки, а общая сумма требований выкупа достигла 2,88 млрд долларов. Жертвы заплатили хакерам не менее 140 млн долларов. 

Фейковая проверка "Я не робот" — хакеры заражают ПК украинцев опасным вирусом06.10.26, 10:35 • 4660 просмотров

Ольга Розгон

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