В Германии из-за сильных дождей произошли наводнения, которые смывали автомобили в реку

Сильный дождь привел к затоплению улиц и подвалов в некоторых частях Германии. Автомобили плыли по улицам, а люди оказались заперты в своих домах. О пострадавших пока не сообщают. Об этом УНН пишет со ссылкой на DW.

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Немецкая метеорологическая служба предупреждает о сильных грозах и возможных наводнениях на значительной территории Германии. В частности, красное предупреждение объявлено для части Баварии из-за сильных дождей.

При этом карта предупреждений немецкой метеорологической службы показывает пояс гроз по всей Германии. От Запада Северного Рейна-Вестфалии до юго-востока Баварии предупреждает о сильных грозах до ночи среды. Возможен также мелкий град и штормовой ветер со скоростью около 75 км/ч. Возможны также сильные ливни до 40 литров на квадратный метр. Поэтому возможны наводнения, оползни, затопление подвалов и метро. Существует также риск ударов молнии.

В Верхнем пальце после сильного дождя массы воды уже привели к тому, что автомобили смыло улицами, а людей заблокировало в их домах. Никто не пострадал, сообщил представитель интегрированного центра управления Амбергом. Тех, кто оказался в ловушке, уже спасли. Река Лаутерах вышла из берегов в центре села.

Автомобили, которые были занесены наводнением, оказались на мосту, сказал представитель. Там они вызвали еще больший подъем воды.

Сильные ливни привели к затоплению подвалов и улиц в Верхней Франконии. Особенно пострадали Бамберг и его окрестности, сообщил во вторник вечером представитель полиции Верхней Франконии. В регионе было проведено несколько десятков операций, связанных с погодными условиями. Также из-за непогоды произошло несколько дорожно-транспортных происшествий, сообщил представитель полиции. Никто серьезно не пострадал.

На данный момент, однако, дождь, похоже, отступает, и ситуация не является драматичной.

Напомним

По территории Польши также проходит мощный грозовой, который принес с собой сильные ливни, град и сильный ветер, порывы которого в некоторых регионах достигали 80 км/ч.

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