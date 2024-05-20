На части территории Украины до середины недели ожидаются дожди и грозы: где брать зонт

В Украине в течение следующих трех суток в западных областях, днем местами и на северо-востоке пройдут кратковременные дожди и грозы, на остальной территории без осадков, температура будет колебаться от 9° тепла ночью до 28° днем, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, в следующие трое суток, 21-23 мая, в большинстве западных областей, днем местами и на северо-востоке страны кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-14°, днем 22-28°, в Карпатском регионе и на побережье морей 19-24°.

Метеорологическое лето пришло в Киев на неделю позже, чем обычно