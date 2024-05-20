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На части территории Украины до середины недели ожидаются дожди и грозы: где брать зонт
В Украине в течение следующих трех суток в западных областях, днем местами и на северо-востоке пройдут кратковременные дожди и грозы, на остальной территории без осадков, температура будет колебаться от 9° тепла ночью до 28° днем.
Генштаб: на Харьковском направлении продолжаются два боя - возле Старицы и Волчанска, еще один - на Купянском
Украинские войска ведут интенсивные бои с российскими войсками на Харьковском и Купянском направлениях, в то время как российская авиация нанесла удары по районам Липцев и вблизи Ивановки.
В ЕС выразили соболезнования из-за гибели президента Ирана
Президент Ирана Эбрагим Раиси и другие официальные лица погибли в трагической катастрофе вертолета. Свои соболезнования выразили в частности страны ЕС.
Вражеские обстрелы Черниговской области: за неделю 72 удара, 412 взрывов, есть жертва
За прошлую неделю враг 72 раза обстрелял 26 населенных пунктов Черниговской области, вызвав 412 взрывов, 16 авиаударов, повреждение гражданской и критически важной инфраструктуры, ранив 5 мирных жителей и убив 1 человека.
Усик стал лучшим боксером мира независимо от весовой категории по версии The Ring после победы над Фьюри
Александр Усик стал лучшим боксером мира независимо от весовой категории (P4P) по версии журнала The Ring после победы над Тайсоном Фьюри в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе.
Враг обстрелял Степногорск в Запорожье: есть погибший
Российские войска обстреляли жилые дома в Степногорске Запорожской области, в результате чего погиб мужчина.
Прокурор МУС запросил ордер на арест Нетаньяху, Галанта и трех лидеров ХАМАСа
Прокурор Международного уголовного суда ходатайствует о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и трех лидеров ХАМАСа за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные в секторе Газа после 8 октября 2023 года.
21 мая в Иране похоронят президента Раиси и членов делегации, погибших в авиакатастрофе
Похороны Раиси и лиц, которые его сопровождали, состоятся 21 мая в городе Тебриз.
Бизнес-форум национальной идентичности: в Киеве состоялось мероприятие, которое объединило успешные общины и предпринимателей
Бизнес-форум национальной идентичности в Киеве собрал более 300 предпринимателей, бизнес-лидеров и представителей общественности для обмена опытом, разработки новых проектов и укрепления украинской идентичности через культурные инициативы.
Следствие по делу Гринкевича о взятке на 500 тыс. долл. завершили - ГБР
Государственное бюро расследований сообщило, что завершило расследование в отношении львовского бизнесмена, который пытался подкупить одного из руководителей ГБР за 500 тысяч долларов.