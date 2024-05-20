На частині території України до середини тижня очікуються дощі та грози: де брати парасольку
Київ • УНН
В Україні протягом наступних трьох діб у західних областях, удень подекуди і на північному сході пройдуть короткочасні дощі та грози, на решті території без опадів, температура коливатиметься від 9° тепла вночі до 28° вдень.
В Україні протягом наступних трьох діб у західних областях, удень подекуди і на північному сході пройдуть короткочасні дощі та грози, на решті території без опадів, температура коливатиметься від 9° тепла вночі до 28° вдень, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, у наступні три доби, 21-23 травня, у більшості західних областей, вдень місцями і на північному сході країни короткочасні дощі, подекуди грози, на решті території без опадів.
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 9-14°, вдень 22-28°, в Карпатському регіоні та на узбережжі морів 19-24°.
Метеорологічне літо прийшло до Києва на тиждень пізніше, ніж зазвичай20.05.24, 14:00 • 23089 переглядiв