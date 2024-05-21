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Буревій у Польщі: синоптики попереджають про сильні грози з градом та шквальний вітер

Буревій у Польщі: синоптики попереджають про сильні грози з градом та шквальний вітер

Київ • УНН

 • 30200 перегляди

Територією Польщі проходить потужний грозовий, який приніс з собою сильні зливи, град і сильний вітер, пориви якого в деяких регіонах сягали 80 км/год.

Через Польщу проходить потужний грозовий фронт. У східній частині країни можливі сильні зливи, град. Синоптики випустила попередження для кількох регіонів. Про це УНН пише з посиланням на Polsatnews.

Деталі

За даними Інституту метеорології та водного господарства, над усій територією Польщі проходить грозовий фронт. Оголошено про грози та сильні зливи у кількох воєводствах.

Попередження першого ступеня було оголошено на півночі - в Поморському воєводстві. Грози можуть також відбуватися на північному сході та сході вздовж кордону країни в Мазовецькому, Люблінському та Підкарпатському воєводствах, додали в управлінні.

Попередження другого ступеня оголошено для північно-східної частини Польщі - Вармінсько-Мазурського та Підляського воєводств.

Грози на північному сході супроводжуватимуться дощем і градом, до 30-40 мм на квадратний метр.  Буде сильний вітер, пориви якого сягатимуть 80 км/год.

В Інституті нагадали, що попередження другого рівня означає, що прогнозовані метеорологічні явища можуть спричинити значні матеріальні збитки, порушення повсякденного життя, а також загрозу здоров'ю та життю людей.

Додамо

У понеділок Польщею вже пройшли потужні грози з дощами. У пожежної служби зафіксовано понад 300 викликів.

Особливо складна ситуація склалася в місті Гнєзно, де через негоду було затоплено багато вулиць. Сильна злива супроводжувалася також градом. Тротуари виглядали так, ніби їх засипало снігом.

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На частині території України до середини тижня очікуються дощі та грози: де брати парасольку20.05.24, 14:58 • 14284 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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