Ураган в Польше: синоптики предупреждают о сильных грозах с градом и шквальном ветре

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
  •  63764 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
  •  64699 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
  •  100138 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
  •  100740 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
  •  102661 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  182361 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
20 мая 2024, 07:28  •  131266 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  198654 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  183050 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  191541 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

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Новая ИИ-функция Windows записывает все, что вы делаете на своем компьютере - СМИ

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В Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает лишить ТЦК права штрафовать уклонистов

В Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает лишить ТЦК права штрафовать уклонистов

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Ситуация на фронте и конференция по восстановлению Украины: Зеленский поговорил с главой МИД Германии Бербок

Ситуация на фронте и конференция по восстановлению Украины: Зеленский поговорил с главой МИД Германии Бербок

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Заключены новые контракты на приобретение DJI Mavic: совокупное количество законтрактованных БпЛА уже более 8000 комплектов

Заключены новые контракты на приобретение DJI Mavic: совокупное количество законтрактованных БпЛА уже более 8000 комплектов

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Херсонская область под вражеским огнем: в Херсоне из-за удара рф пострадал 15-летний парень, в Ивановке - 41-летний мужчина

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Женщинам-медикам и фармацевтам придется встать на воинский учет для официального трудоустройства

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Продовжуються постачання від Німеччини систем IRIS-T, Skynex, Gepard-Кулеба

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Миллионные убытки на аренде техники для строительства Подольского моста: в Киеве генподрядчику сообщили о подозрении

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Публикации

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Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  182361 просмотра
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Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

20 мая 2024, 08:03  •  170831 просмотра
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  365723 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  351455 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  404017 просмотра

Ураган в Польше: синоптики предупреждают о сильных грозах с градом и шквальном ветре

По территории Польши проходит мощный грозовой, который принес с собой сильные ливни, град и сильный ветер, порывы которого в некоторых регионах достигали 80 км/ч.

Новости Мира •   •  5609 просмотра
Ураган в Польше: синоптики предупреждают о сильных грозах с градом и шквальном ветре

Новая ИИ-функция Windows записывает все, что вы делаете на своем компьютере - СМИ

Microsoft представила новую функцию Recall на основе искусственного интеллекта для ПК Copilot+, которая позволяет пользователям Windows 11 находить и восстанавливать свои прошлые действия на ПК, записывая все, что они делают.

Технологии •   •  5603 просмотра
Новая ИИ-функция Windows записывает все, что вы делаете на своем компьютере - СМИ

В Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает лишить ТЦК права штрафовать уклонистов

В украинском парламенте зарегистрирован законопроект, предлагающий лишить военкоматы права рассматривать дела о нарушении воинской обязанности и налагать штрафы, передав вместо этого такие дела в суды.

Война •   •  7885 просмотра
В Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает лишить ТЦК права штрафовать уклонистов

Ситуация на фронте и конференция по восстановлению Украины: Зеленский поговорил с главой МИД Германии Бербок

Во время встречи Зеленский и Бербок отдельно обсудили движение Украины к членству в ЕС и организацию международной конференции по восстановлению Украины (URC 2024), которая состоится в июне в Берлине, скоординировали шаги по ее наполнению конкретными проектами.

политика •   •  7193 просмотра
Ситуация на фронте и конференция по восстановлению Украины: Зеленский поговорил с главой МИД Германии Бербок

Заключены новые контракты на приобретение DJI Mavic: совокупное количество законтрактованных БпЛА уже более 8000 комплектов

Министерство обороны подписало новые контракты на закупку 4200 беспилотных летательных аппаратов DJI Mavic 3e, в результате чего общее количество законтрактованных беспилотных летательных аппаратов DJI Mavic достигло 8200 комплектов.

Война •   •  7347 просмотра
Заключены новые контракты на приобретение DJI Mavic: совокупное количество законтрактованных БпЛА уже более 8000 комплектов

Херсонская область под вражеским огнем: в Херсоне из-за удара рф пострадал 15-летний парень, в Ивановке - 41-летний мужчина

15-летний мальчик и 41-летний мужчина пострадали в результате вражеских обстрелов города Херсона и одного из сел Херсонской области.

Война •   •  7434 просмотра
Херсонская область под вражеским огнем: в Херсоне из-за удара рф пострадал 15-летний парень, в Ивановке - 41-летний мужчина

Женщинам-медикам и фармацевтам придется встать на воинский учет для официального трудоустройства

Согласно новому постановлению Кабинета Министров, женщинам-врачам и фармацевтам теперь для официального трудоустройства в Украине нужен военный билет.

Общество •   •  7975 просмотра
Женщинам-медикам и фармацевтам придется встать на воинский учет для официального трудоустройства

Продовжуються постачання від Німеччини систем IRIS-T, Skynex, Gepard-Кулеба

Поставки систем противовоздушной обороны IRIS-t, Skynex, Gepard из Германии в Украину продолжаются, и Германия работает с другими странами над тем, чтобы они также передали свои системы противовоздушной обороны Украине.

Война •   •  8616 просмотра
Продовжуються постачання від Німеччини систем IRIS-T, Skynex, Gepard-Кулеба

Миллионные убытки на аренде техники для строительства Подольского моста: в Киеве генподрядчику сообщили о подозрении

Директору генподрядной организации сообщили о подозрении в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах при строительстве Подольского моста в Киеве.

Криминал и ЧП •   •  6867 просмотра
Миллионные убытки на аренде техники для строительства Подольского моста: в Киеве генподрядчику сообщили о подозрении

"Нельзя исключать": Демченко о возможном наступлении армии рф на Сумщину

По данным Государственной пограничной службы Украины, нельзя исключать наступления российских оккупационных войск в Сумской области, поскольку они могут попытаться продвинуться туда, чтобы отвлечь украинские войска с других фронтов.

Война •   •  8026 просмотра
"Нельзя исключать": Демченко о возможном наступлении армии рф на Сумщину