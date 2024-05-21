Ураган в Польше: синоптики предупреждают о сильных грозах с градом и шквальном ветре

Через Польшу проходит мощный грозовой фронт. В восточной части страны возможны сильные ливни, град. Синоптики выпустила предупреждение для нескольких регионов. Об этом УНН пишет со ссылкой на Polsat news.

Детали

По данным Института метеорологии и водного хозяйства, над всей территорией Польши проходит грозовой фронт. Объявлены грозы и сильные ливни в нескольких воеводствах.

Предупреждение первой степени было объявлено на севере - в Поморском воеводстве. Грозы могут также происходить на северо-западе и востоке вдоль границы страны в Мазовецком, Люблинском и Подкарпатском воеводствах, добавили в управлении.

Предупреждение второй степени объявлено для северо - восточной части Польши-Варминско-Мазурского и Подляского воеводств.

Грозы на северо-востоке будут сопровождаться дождем и градом, до 30-40 мм на квадратный метр. будет сильный ветер, порывы которого будут достигать 80 км/ч.

В Институте напомнили, что предупреждение второго уровня означает, что прогнозируемые метеорологические явления могут повлечь значительный материальный ущерб, нарушение повседневной жизни, а также угрозу здоровью и жизни людей.

Добавим

В понедельник по Польше уже прошли мощные грозы с дождями. У пожарной службы зафиксировано более 300 вызовов.

Особенно сложная ситуация сложилась в городе Гнезно, где из-за непогоды было затоплено много улиц. Сильный ливень сопровождался также градом. Тротуары выглядели так, будто их засыпало снегом.

На части территории Украины до середины недели ожидаются дожди и грозы: где брать зонт