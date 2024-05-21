В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Ураган в Польше: синоптики предупреждают о сильных грозах с градом и шквальном ветре
Новая ИИ-функция Windows записывает все, что вы делаете на своем компьютере - СМИ
В Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает лишить ТЦК права штрафовать уклонистов
Ситуация на фронте и конференция по восстановлению Украины: Зеленский поговорил с главой МИД Германии Бербок
Заключены новые контракты на приобретение DJI Mavic: совокупное количество законтрактованных БпЛА уже более 8000 комплектов
Херсонская область под вражеским огнем: в Херсоне из-за удара рф пострадал 15-летний парень, в Ивановке - 41-летний мужчина
Женщинам-медикам и фармацевтам придется встать на воинский учет для официального трудоустройства
Продовжуються постачання від Німеччини систем IRIS-T, Skynex, Gepard-Кулеба
Миллионные убытки на аренде техники для строительства Подольского моста: в Киеве генподрядчику сообщили о подозрении
"Нельзя исключать": Демченко о возможном наступлении армии рф на Сумщину
Популярные
В Украине с начала вторжения рф из-за вражеских атак разрушено 211 объектов медучреждений - Минздрав
Соединенные Штаты призывают европейцев закрыть лазейки для обхода санкций против россии
Вскрытие помещений в домах при отсутствии хозяина: в оккупированном Северодонецке вводят новый порядок
"Битва за Волчанск": десантники показали боевую работу на Харьковском направлении
США могут объявить о новом пакете военной помощи для Украины на этой неделе - Politico
Публикации
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности
Ураган в Польше: синоптики предупреждают о сильных грозах с градом и шквальном ветре
По территории Польши проходит мощный грозовой, который принес с собой сильные ливни, град и сильный ветер, порывы которого в некоторых регионах достигали 80 км/ч.
Новая ИИ-функция Windows записывает все, что вы делаете на своем компьютере - СМИ
Microsoft представила новую функцию Recall на основе искусственного интеллекта для ПК Copilot+, которая позволяет пользователям Windows 11 находить и восстанавливать свои прошлые действия на ПК, записывая все, что они делают.
В Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает лишить ТЦК права штрафовать уклонистов
В украинском парламенте зарегистрирован законопроект, предлагающий лишить военкоматы права рассматривать дела о нарушении воинской обязанности и налагать штрафы, передав вместо этого такие дела в суды.
Ситуация на фронте и конференция по восстановлению Украины: Зеленский поговорил с главой МИД Германии Бербок
Во время встречи Зеленский и Бербок отдельно обсудили движение Украины к членству в ЕС и организацию международной конференции по восстановлению Украины (URC 2024), которая состоится в июне в Берлине, скоординировали шаги по ее наполнению конкретными проектами.
Заключены новые контракты на приобретение DJI Mavic: совокупное количество законтрактованных БпЛА уже более 8000 комплектов
Министерство обороны подписало новые контракты на закупку 4200 беспилотных летательных аппаратов DJI Mavic 3e, в результате чего общее количество законтрактованных беспилотных летательных аппаратов DJI Mavic достигло 8200 комплектов.
Херсонская область под вражеским огнем: в Херсоне из-за удара рф пострадал 15-летний парень, в Ивановке - 41-летний мужчина
15-летний мальчик и 41-летний мужчина пострадали в результате вражеских обстрелов города Херсона и одного из сел Херсонской области.
Женщинам-медикам и фармацевтам придется встать на воинский учет для официального трудоустройства
Согласно новому постановлению Кабинета Министров, женщинам-врачам и фармацевтам теперь для официального трудоустройства в Украине нужен военный билет.
Продовжуються постачання від Німеччини систем IRIS-T, Skynex, Gepard-Кулеба
Поставки систем противовоздушной обороны IRIS-t, Skynex, Gepard из Германии в Украину продолжаются, и Германия работает с другими странами над тем, чтобы они также передали свои системы противовоздушной обороны Украине.
Миллионные убытки на аренде техники для строительства Подольского моста: в Киеве генподрядчику сообщили о подозрении
Директору генподрядной организации сообщили о подозрении в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах при строительстве Подольского моста в Киеве.
"Нельзя исключать": Демченко о возможном наступлении армии рф на Сумщину
По данным Государственной пограничной службы Украины, нельзя исключать наступления российских оккупационных войск в Сумской области, поскольку они могут попытаться продвинуться туда, чтобы отвлечь украинские войска с других фронтов.