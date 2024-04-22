Производитель материалов Knauf, которого подозревали в поставках продукции в Мариуполь, хочет полностью уйти с рынка рф

Производитель строительных материалов Knauf хочет полностью уйти с российского рынка. Ранее СМИ заподозрили компанию в поставках продукции в оккупированный Мариуполь. Компания подтвердила информацию о планах уйти с рынка рф местным СМИ, пишет Tagesschau, передает УНН.

"На фоне текущих событий группа Knauf решила выйти из бизнеса в россии после более чем 30 лет работы там", говорится в сообщении.

Отмечается, что компания "хочет передать весь бизнес в россии, включая добычу сырья, производство и продажу, под местное управление, чтобы сохранить рабочие места для более чем 4 000 сотрудников в будущем".

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Как писал УНН, в компании Knauf Украина окончательно отказались комментировать ситуацию, о помощи оккупантам со строительством в Мариуполе ссылаясь на распоряжение.

Как ранее сообщал Tagesschau, немецкие правоохранители взялись выяснить, нарушили ли немецкие компании санкции на фоне сообщений о поставках продукции в оккупированный Мариуполь. Также правительство Германии предостерегло компании от участия в восстановлении захваченного россиянами города.

Напомним

Две немецкие компании, Knauf и WKB Systems, поставляют россиянам строительные материалы для восстановления оккупированного Мариуполя. В публикации говорится, что при поиске свидетельств участия немецких компаний в восстановлении разрушенного во время войны украинского города Мариуполь, который был оккупирован вс рф и провозглашен российским, журналисты опирались на данные сайтов строительных предприятий, деловую документацию, фото и видеоматериалы.

В частности, на многих стройках в Мариуполе используется цемент производства компании Knauf, отметили они.

Кроме того, на фотографиях и видеозаписях со строек в Мариуполе журналисты ARD заметили бетонные блоки в зеленой упаковочной пленке под названием немецкой компании WKB Systems из региона Мюнстерланд в Северном Рейне - Вестфалии. Среди прочего эта фирма оснащает заводы по производству бетонных блоков.

Основным акционером компании является российский предприниматель Виктор Бударин. "Таможенные данные, имеющиеся в распоряжении Monitor, показывают, что WKB Systems GmbH в течение ряда лет поставляла целые установки для заводов по производству таких газобетонных блоков одной из российских компаний Бударина - очевидно, той самой компании, продукцию которой россия использует для укрепления своей власти в Мариуполе", - говорится в расследовании.

УНН также заметил, что компания WKB Systems была участником международной выставки REBUILD UKRAINE POWERED BY ENERGY 2023, которая состоялась в Варшаве. Аналогичная выставка запланирована на ноябрь этого года.