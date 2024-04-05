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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Германии правоохранители выясняют, участвовали ли их компании в поставках продукции в Мариуполь

В Германии правоохранители выясняют, участвовали ли их компании в поставках продукции в Мариуполь

Киев  •  УНН

5 апреля 2024, 14:07  •  8524 просмотра

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Правоохранительные органы Германии расследуют, нарушили ли немецкие компании санкции, поставляя строительные материалы для восстановления оккупированного Россией украинского города Мариуполь, против чего предостерегало немецкое правительство, поскольку это служит российской пропаганде.

Немецкие правоохранители должны выяснить, нарушили ли немецкие компании санкции на фоне сообщений о поставках продукции в оккупированный Мариуполь. Также правительство Германии предостерегло компании от участия в восстановлении захваченного россиянами города. Об этом пишет Tagesschau, передает УНН

Как пишет издание, правительство Германии предостерегло немецкие компании от участия в восстановлении восточноукраинского города Мариуполя, который был почти полностью разрушен и оккупирован россией. 

"Эта реконструкция служит только российской пропаганде. Каждая компания, которая участвует в этом, должна спросить себя, какую услугу она оказывает",  - заявил представитель министерства иностранных дел.

В свою очередь, представитель министерства экономики в ответ на сообщение о причастности Германии к этому добавил, что таможня и прокуратура должны выяснить, нарушили ли немецкие компании санкции.

Дополнение 

Как писал УНН, в компании Knauf Украина окончательно отказались комментировать ситуацию, о помощи оккупантам со строительством в Мариуполе ссылаясь на распоряжение. 

Напомним

Две немецкие компании, Knauf и WKB Systems, поставляют россиянам строительные материалы для восстановления оккупированного Мариуполя. В публикации говорится, что при поиске свидетельств участия немецких компаний в восстановлении разрушенного во время войны украинского города Мариуполь, который был оккупирован ВС РФ и провозглашен российским, журналисты опирались на данные сайтов строительных предприятий, деловую документацию, фото и видеоматериалы.

В частности, на многих стройках в Мариуполе используется цемент производства компании Knauf, отметили они.

Кроме того, на фотографиях и видеозаписях со строек в Мариуполе журналисты ARD заметили бетонные блоки в зеленой упаковочной пленке под названием немецкой компании WKB Systems из региона Мюнстерланд в Северном Рейне - Вестфалии. Среди прочего эта фирма оснащает заводы по производству бетонных блоков.

Основным акционером компании является российский предприниматель Виктор Бударин. "Таможенные данные, имеющиеся в распоряжении Monitor, показывают, что WKB Systems GmbH в течение ряда лет поставляла целые установки для заводов по производству таких газобетонных блоков одной из российских компаний Бударина - очевидно, той самой компании, продукцию которой россия использует для укрепления своей власти в Мариуполе", - говорится в расследовании

УНН также заметил, что компания WKB Systems была участником международной выставки REBUILD UKRAINE POWERED BY ENERGY 2023, которая состоялась в Варшаве. Аналогичная выставка запланирована на ноябрь этого года.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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