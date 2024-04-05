В Германии правоохранители выясняют, участвовали ли их компании в поставках продукции в Мариуполь

Немецкие правоохранители должны выяснить, нарушили ли немецкие компании санкции на фоне сообщений о поставках продукции в оккупированный Мариуполь. Также правительство Германии предостерегло компании от участия в восстановлении захваченного россиянами города. Об этом пишет Tagesschau, передает УНН.

Как пишет издание, правительство Германии предостерегло немецкие компании от участия в восстановлении восточноукраинского города Мариуполя, который был почти полностью разрушен и оккупирован россией.

"Эта реконструкция служит только российской пропаганде. Каждая компания, которая участвует в этом, должна спросить себя, какую услугу она оказывает", - заявил представитель министерства иностранных дел.

В свою очередь, представитель министерства экономики в ответ на сообщение о причастности Германии к этому добавил, что таможня и прокуратура должны выяснить, нарушили ли немецкие компании санкции.

Дополнение

Как писал УНН, в компании Knauf Украина окончательно отказались комментировать ситуацию, о помощи оккупантам со строительством в Мариуполе ссылаясь на распоряжение.

Напомним

Две немецкие компании, Knauf и WKB Systems, поставляют россиянам строительные материалы для восстановления оккупированного Мариуполя. В публикации говорится, что при поиске свидетельств участия немецких компаний в восстановлении разрушенного во время войны украинского города Мариуполь, который был оккупирован ВС РФ и провозглашен российским, журналисты опирались на данные сайтов строительных предприятий, деловую документацию, фото и видеоматериалы.

В частности, на многих стройках в Мариуполе используется цемент производства компании Knauf, отметили они.

Кроме того, на фотографиях и видеозаписях со строек в Мариуполе журналисты ARD заметили бетонные блоки в зеленой упаковочной пленке под названием немецкой компании WKB Systems из региона Мюнстерланд в Северном Рейне - Вестфалии. Среди прочего эта фирма оснащает заводы по производству бетонных блоков.

Основным акционером компании является российский предприниматель Виктор Бударин. "Таможенные данные, имеющиеся в распоряжении Monitor, показывают, что WKB Systems GmbH в течение ряда лет поставляла целые установки для заводов по производству таких газобетонных блоков одной из российских компаний Бударина - очевидно, той самой компании, продукцию которой россия использует для укрепления своей власти в Мариуполе", - говорится в расследовании.

УНН также заметил, что компания WKB Systems была участником международной выставки REBUILD UKRAINE POWERED BY ENERGY 2023, которая состоялась в Варшаве. Аналогичная выставка запланирована на ноябрь этого года.