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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Снегопады и резкое похолодание: к Германии приближается циклон "Макс"

Снегопады и резкое похолодание: к Германии приближается циклон "Макс"

Киев  •  УНН

 • 11582 просмотра

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Циклон «Макс» принесет снегопады в северные и восточные регионы Германии. На юге ожидаются дожди с температурой до +10°C, которая впоследствии выровняется по всей стране до -1...+6°C.

После гололеда и смога Германию ожидает новая проблема - снегопады. Об этом информирует Bild со ссылкой на климатолога Карстена Брандта, сообщает УНН.

Детали

По словам климатолога, циклон "Макс" принесет осадки в Берлин, Бранденбург, Нижнюю Саксонию, Северный Рейн-Вестфалию, Рейнланд-Пфальц и Гессен.

При этом, по данным Немецкой метеорологической службы, в четверг и пятницу погода в стране будет резко меняться. В частности, на севере ожидаются снегопады и похолодание, а на юге - дожди. В то же время воздух прогреется до +10°C. Однако к выходным температура выровняется по всей стране.

"Холодные воздушные массы будут вытеснять теплый морской воздух", - отметил метеоролог Торе Хансен.

Как прогнозируют немецкие синоптики, в пятницу снегопады пройдут в Баварии и на востоке страны, а вот в западных регионах осадки прекратятся. Температура днем составит от -1 до +4 °C, а в районе Верхнего Рейна может подняться до +6°C.

Зимняя погода заставила отменить авиарейсы в трех европейских странах05.01.25, 12:47 • 30774 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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