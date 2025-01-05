Зимняя погода заставила отменить авиарейсы в трех европейских странах
Киев • УНН
В аэропортах Германии, Великобритании и Нидерландов отменено более 190 рейсов из-за снега и ледяного дождя. Во Франкфурте, Схипхоле и Хитроу наблюдаются серьезные задержки полетов.
Зимние условия со снегом и льдом нарушили расписание рейсов в аэропортах в воскресенье, в основном в Германии, Нидерландах, а также в Великобритании.
В Бельгии практически нет перебоев.
Передает УНН со ссылкой на Telegraaf и DW.
120 рейсов в аэропорту Франкфурта-на-Майне отменены в связи со снегопадом и ледяным дождем. В регионе также наблюдаются перебои в работе междугородних поездов Deutsche Bahn.
Схипхол, крупнейший международный аэропорт в Нидерландах отменены в воскресенье из-за зимней погоды. Ожидается, что голландцы из-за рубежа все равно прибудут в аэропорт в воскресенье, но с серьезными задержками. Преимущественно это касается рейсов по европейским направлениям.
По словам представителя аэропорта Схипхол, всего из расписания удалено около семидесяти рейсов. В основном это касается рейсов по европейским направлениям.
Европейский диспетчер воздушного движения Eurocontrol предупредил о «серьезных задержках в течение всего дня» в лондонском аэропорту Хитроу. Другие аэропорты, такие как в Манчестере, Ливерпуле и Бирмингеме, были вынуждены временно закрыть взлетно-посадочные полосы в воскресенье утром из-за сильного снегопада, сообщила британская телерадиокомпания BBC.
Аэропорт Брюсселя не подвержен влиянию зимней погоды. Пресс-секретарь Джеффри Франссенс говорит, что взлетно-посадочные полосы пришлось очистить ото льда, но это привело лишь к «незначительным задержкам».
Напомним,
УНН передавал, что сильные снегопады и ледяной дождь парализовали транспортную систему Англии и Уэльса. Закрыты аэропорты Манчестера и Ливерпуля, температура упала до -11°C, ожидается до 40 см снега.