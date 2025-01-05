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Зимняя погода заставила отменить авиарейсы в трех европейских странах

Зимняя погода заставила отменить авиарейсы в трех европейских странах

Киев  •  УНН

 • 5649 просмотра

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В аэропортах Германии, Великобритании и Нидерландов отменено более 190 рейсов из-за снега и ледяного дождя. Во Франкфурте, Схипхоле и Хитроу наблюдаются серьезные задержки полетов.

Зимние условия со снегом и льдом нарушили расписание рейсов в аэропортах в воскресенье, в основном в Германии, Нидерландах, а также в Великобритании.

В Бельгии практически нет перебоев.

Передает УНН со ссылкой на Telegraaf и DW.

120 рейсов в аэропорту Франкфурта-на-Майне отменены в связи со снегопадом и ледяным дождем. В регионе также наблюдаются перебои в работе междугородних поездов Deutsche Bahn.

Схипхол,  крупнейший международный аэропорт в Нидерландах отменены в воскресенье из-за зимней погоды. Ожидается, что голландцы из-за рубежа все равно прибудут в аэропорт в воскресенье, но с серьезными задержками. Преимущественно это касается рейсов по европейским направлениям.

По словам представителя аэропорта Схипхол, всего из расписания удалено около семидесяти рейсов. В основном это касается рейсов по европейским направлениям.

Европейский диспетчер воздушного движения Eurocontrol предупредил о «серьезных задержках в течение всего дня» в лондонском аэропорту Хитроу. Другие аэропорты, такие как в Манчестере, Ливерпуле и Бирмингеме, были вынуждены временно закрыть взлетно-посадочные полосы в воскресенье утром из-за сильного снегопада, сообщила британская телерадиокомпания BBC.

Аэропорт Брюсселя не подвержен влиянию зимней погоды. Пресс-секретарь Джеффри Франссенс говорит, что взлетно-посадочные полосы пришлось очистить ото льда, но это привело лишь к «незначительным задержкам».

Напомним,

УНН передавал, что сильные снегопады и ледяной дождь парализовали транспортную систему Англии и Уэльса. Закрыты аэропорты Манчестера и Ливерпуля, температура упала до -11°C, ожидается до 40 см снега. 

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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