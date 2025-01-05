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Сніг та крижаний дощ паралізували Британію

Київ • УНН

 • 30015 перегляди

Сильні снігопади та крижаний дощ паралізували транспортну систему Англії та Уельсу. Закрито аеропорти Манчестера і Ліверпуля, температура впала до -11°C, очікується до 40 см снігу.

Сильний снігопад і крижаний дощ, які охопили більшу частину Англії та Уельсу, спричинили транспортний колапс.

Про це пише The Independent, передає УНН.

 Деталі

Через негоду тимчасово закривали злітно-посадкові смуги в аеропортах Манчестера та Ліверпуля Джона Леннона, що призвело до затримок авіарейсів. Минулої ночі значні снігопади накрили північний Уельс, північну частину Мідлендса та північну Англію.

Найнижчу температуру зафіксували в шотландському Лох-Гласкарнохі — мінус 11 градусів за Цельсієм.

Метеорологічна служба оголосила два "помаранчеві" попередження. Перше діє з вечора суботи (18:00) до полудня неділі і охоплює більшу частину Уельсу та центральну Англію.

Друге попередження про сніг діє з суботи (21:00) до кінця неділі і стосується північної Англії. Метеорологи прогнозують до 40 см снігу у найбільш постраждалих районах, тоді як у більшості попереджувальної зони випаде від 3 до 7 см снігу.

Агентство безпеки здоров’я Великої Британії (UKHSA) оголосило попередження Cold-Health Alert. За словами фахівців, екстремальні погодні умови можуть призвести до збільшення ризику для здоров’я населення.

Нагадаємо

Рік тому УНН передавав про екстремальну зимову погод, щоу спричинила снігові затори на дорогах Швеції та Данії, перебої в електропостачанні та евакуацію людей через повені у Великій Британії, Німеччині та Франції.

На території України буде відносно прохолодно: прогноз погоди на 5 січня05.01.25, 08:03 • 41492 перегляди

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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