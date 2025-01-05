На території України буде відносно прохолодно: прогноз погоди на 5 січня
Київ • УНН
В Україні очікується хмарна погода з температурою від -6° до +2°. На більшості території без опадів, крім Карпат та Закарпаття, де можливий невеликий сніг.
Сьогодні, 5 січня, в Україні буде холодно у порівнянні, наприклад, з 1 січня. Температура мінімально знизиться до 6° морозу. Про це повідомляє "Укргідрометцентр", пише УНН.
Деталі
Хмарно з проясненнями. Без опадів, лише в Карпатах та на Закарпатті невеликий сніг.
На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вдень від 3° морозу до 2° тепла; в Карпатах вдень 1-6° морозу.
Погода у Києві та по області
Хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вдень 0-2° морозу.