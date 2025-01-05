На территории Украины будет относительно прохладно: прогноз погоды на 5 января
Киев • УНН
В Украине ожидается облачная погода с температурой от -6° до +2°. На большинстве территории без осадков, кроме Карпат и Закарпатья, где возможен небольшой снег.
Сегодня, 5 января, в Украине будет холодно по сравнению, например, с 1 января. Температура минимально снизится до 6° мороза. Об этом сообщает «Укргидрометцентр», пишет УНН.
Детали
Облачно с прояснениями. Без осадков, лишь в Карпатах и на Закарпатье небольшой снег.
На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.
Температура днем от 3° мороза до 2° тепла; в Карпатах днем 1-6° мороза.
Погода в Киеве и по области
Погода в Киеве и по области
Облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.
Температура днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве днем 0-2° мороза.