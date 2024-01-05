Зимова негода в Європі: низькі температури та снігопади, зливи та повені
Київ • УНН
Екстремальна зимова погода спричинила снігові затори на дорогах Швеції та Данії, перебої в електропостачанні та евакуацію людей через повені у Великій Британії, Німеччині та Франції.
Екстремальна зимова погода спричинила снігові затори на дорогах Швеції та Данії. Через повені у Великій Британії, Німеччині та Франції довелось евакуювати людей. Про це повідомляє Euronews, пише УНН.
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Гігантська пробка приблизно з тисячі легкових автомобілів і вантажівок утворилася на трасі E22, що веде у шведський Крістіанстад. На цей район обрушилися сильний снігопад та вітер.
На півдні країни ожеледиця та кучугури на дорогах призвели до численних ДТП. Майже 4 тисячі будинків залишилися без електрики.
Зазначається, що серйозні перебої у русі після сніжної бурі спостерігаються у Данії. Понад 20 години пробули кілька автомобілів на одній з автострад, перш ніж їх визволили зі снігового полону.
В іншій - західній частині Європи не вщухають сильні дощі. Вони викликали повінь у багатьох районах Великої Британії. Жителі Тьюксбері, Беркшира та Ноттінгемшира були змушені спішно покинути свої будинки.
У Німеччині через безперервні зливи з берегів вийшла річка Мозель. Затопило цілі райони міста Кохем у землі Рейнланд-Пфальц. Рівень води продовжує зростати.
Зі стихією борються і на півночі Франції. У регіонах Па-де-Кале та Нор, які найбільше постраждали від повені, евакуйовано сотні жителів. Для відведення води використовують помпи. Її рівень повільно, але знижується.У чотирьох регіонах діє помаранчевий - передостанній - рівень погодної небезпеки.
Нагадаємо
3 січня у Швеції зафіксовано найхолоднішу температуру за останні 25 років. Зараз у північній Європі спостерігаються морози. Іноді температура опускається нижче мінус 40°.
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