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На південному сході Туреччини випало до 6 метрів снігу

На південному сході Туреччини випало до 6 метрів снігу

Київ • УНН

 • 51844 перегляди

У деяких районах провінції Хаккарі, що на південному сході Туреччини, рівень снігового покриву досяг шестиметрової висоти.

На південному сході Туреччини у деяких районах провінції Хаккарі, рівень снігового покриву досяг шестиметрової висоти. Про це повідомляє TRT Haber, пише УНН.

Сильний снігопад негативно впливає на життя в Хаккарі. Бригади цілодобово працюють над розкриттям доріг у базових районах, де місцями висота снігу досягає 6 метрів,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Найбільше снігу випало у високогірних районах країни. Через снігопади заблоковано доступ до деяких населених пунктів та військових баз.

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Роботи з розчищення снігових завалів для розблокування доріг тривають.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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