На південному сході Туреччини випало до 6 метрів снігу
Київ • УНН
У деяких районах провінції Хаккарі, що на південному сході Туреччини, рівень снігового покриву досяг шестиметрової висоти.
На південному сході Туреччини у деяких районах провінції Хаккарі, рівень снігового покриву досяг шестиметрової висоти. Про це повідомляє TRT Haber, пише УНН.
Сильний снігопад негативно впливає на життя в Хаккарі. Бригади цілодобово працюють над розкриттям доріг у базових районах, де місцями висота снігу досягає 6 метрів,
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Найбільше снігу випало у високогірних районах країни. Через снігопади заблоковано доступ до деяких населених пунктів та військових баз.
Роботи з розчищення снігових завалів для розблокування доріг тривають.
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