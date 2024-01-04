На юго-востоке Турции выпало до 6 метров снега на юго-востоке Турции

На юго-востоке Турции востоке Турции в некоторых районах провинции Хаккари, уровень снежного покрова достиг шестиметровой высоты. Об этом сообщает TRT Haber, пишет УНН.

Сильный снегопад негативно влияет на жизнь в Хаккаре. Бригады круглосуточно работают над вскрытием дорог в базовых районах, где местами высота снега достигает 6 метров, - говорится в сообщении.

Детали

Больше всего снега выпало в высокогорных районах страны. Из-за снегопадов заблокирован доступ к некоторым населенным пунктам и военным базам.

Работы по расчистке снежных завалов для разблокирования дорог продолжаются.

Напомним

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