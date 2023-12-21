Погода в Киеве побила 40-летний рекорд
Киев • УНН
В Киеве два дня подряд наблюдались рекордные температуры. 20 декабря температура достигла максимума +10,6°C, превысив рекорд 1982 года, установленный в тот же день.
Два дня подряд в Киеве фиксируют температурные рекорды, сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, пишет УНН.
Детали
По данным наблюдений метеостанции обсерватории, 20 декабря максимальная температура воздуха в Киеве превысила на 1,5℃ рекордное значение 1982 года для этого дня и составила +10,6°С.
Самым теплым днем декабря в Киеве остается 15 число в 2019 году с температурой +15,2℃.
Глобальные выбросы CO2 достигают рекордного уровня - ученые05 декабрь 2023, 09:40 • 23451 просмотр
Погода в Киеве побила 40-летний рекорд
В Киеве два дня подряд наблюдались рекордные температуры. 20 декабря температура достигла максимума +10,6°C, превысив рекорд 1982 года, установленный в тот же день.
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