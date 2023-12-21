Погода в Киеве побила 40-летний рекорд

Суд уменьшил залог экс-главе Верховного Суда Князеву до 20 млн гривен

Залог для экс-главы Верховного суда Всеволода Князева был уменьшен с 27 до 20 миллионов гривен, но он остается под стражей до 2 февраля. Это произошло после его задержания по делу о взяточничестве, связанном с акциями Полтавского горно-обогатительного комбината компании Ferrexpo.