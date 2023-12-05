Глобальные выбросы CO2 достигают рекордного уровня - ученые

Эксклюзив
Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря
4 декабря  •  158627 просмотра

Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря

Эксклюзив
Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере
4 декабря  •  158874 просмотра

Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере

Эксклюзив
В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу
2 декабря  •  184654 просмотра

В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу

Эксклюзив
Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
1 декабря  •  226995 просмотра

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

Эксклюзив
Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
30 ноября  •  253527 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

Эксклюзив
Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
30 ноября  •  229769 просмотра

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

Эксклюзив
Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
30 ноября  •  194738 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
30 ноября  •  190528 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

Эксклюзив
Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
30 ноября  •  176793 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  231384 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

Эксклюзив
Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  203394 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Эксклюзив
Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
1 декабря  •  38917 просмотра

Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

Эксклюзив
Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
1 декабря  •  34110 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

Эксклюзив
20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
1 декабря  •  29611 просмотра

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

Эксклюзив
Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  49114 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
globalnie-vibrosi-co2-dostigayut-rekordnogo-urovnya-uchenie

Глобальные выбросы CO2 достигают рекордного уровня - ученые

Киев  •  УНН

05 декабрь 2023, 09:40  •  12861 просмотра

Read in English

По прогнозам, в 2023 году глобальные выбросы CO2 достигнут рекордных 36,8 миллиарда тонн, что на 1,1% больше, чем в предыдущем году, несмотря на международные цели по ограничению глобального потепления. Ученые предупреждают на COP28, что нынешних усилий недостаточно для того, чтобы изменить тенденцию к росту.

Глобальные выбросы вредного для климата CO2 от ископаемых видов топлива, таких как уголь и газ, в 2023 году достигнут рекордного уровня, а принятых мер недостаточно, чтобы изменить тенденцию. Об этом сообщают ученые из "Глобального углеродного проекта", передает УНН.

Детали

Центр международных исследований климата и окружающей среды (CICERO) в рамках нового отчета Global Carbon Project, объединяющего более 120 ученых и 95 организаций со всего мира, сообщает, что выбросы CO2 от ископаемого топлива в этом году снова вырастут. Доклад на эту тему представлен сегодня на климатической конференции COP28 в Дубае.

Согласно прогнозу исследователей, в 2023 году во всем мире будет выброшено 36,8 миллиарда тонн CO2, что на 1,1% больше, чем в предыдущем году. К этому добавляются выбросы CO2 от землепользования, которые в основном вызваны вырубкой тропических лесов. Ожидается, что эти выбросы составят 4,1 миллиарда тонн CO2 в 2023 году.

Ожидается, что выбросы CO2 от использования нефти также вырастут на 1,5%, преимущественно из-за выбросов авиации и наземного транспорта в Китае, хотя эти выбросы все еще ниже допандемического уровня. Между тем выбросы природного газа могут вырасти очень незначительно, примерно на 0,5%, но также могут остаться на том же уровне или даже даже уменьшиться. Хотя использование природного газа в Китае выросло, в Европейском Союзе оно сократилось из-за российского вторжения в Украину и дальнейших военных действий.

В любом случае, приведенные цифры противоречат цели международного сообщества ограничить глобальное потепление до 1,5 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Если выбросы будут продолжать развиваться, как и раньше, остаточный бюджет углерода для соблюдения ограничения в 1,5 градуса будет исчерпан за семь лет. Об этом в частности говорит Джулия Понграц из Мюнхенского университета имени Людвига Максимилиана, которая является соавтором доклада.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На СОР28 украинские ученые доложили о метеорологических рекордах на "Вернадском" и последствиях изменения климата в Антарктике

Справка

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, с 1800-х годов температура Земли уже выросла чуть более чем на 1 градус по Цельсию, или на 2 градуса по Фаренгейту. Чем больше углерода мы выбрасываем в атмосферу, тем больше будет расти средняя температура Земли. По данным НАСА, последние девять лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений, по крайней мере, с момента начала ведения современных наблюдений в 1880 году.

Отдельно следует отметить, что даже пандемия не смогла остановить общий рост выбросов CO2. С глобальной точки зрения, тенденции выбросов вредных для климата выбросов парниковых газов не меняются, пишет издание Handelsblatt. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: G7+ и Украина начали партнерство в сфере чистой энергетики на COP28

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
Глобальні викиди CO2 досягають рекордного рівня – вчені
Global CO2 emissions reach record levels - scientists
Новости по теме

Глобальные выбросы CO2 достигают рекордного уровня - ученые

По прогнозам, в 2023 году глобальные выбросы CO2 достигнут рекордных 36,8 миллиарда тонн, что на 1,1% больше, чем в предыдущем году, несмотря на международные цели по ограничению глобального потепления. Ученые предупреждают на COP28, что нынешних усилий недостаточно для того, чтобы изменить тенденцию к росту.

Новости Мира •   •  12861 просмотра
Глобальные выбросы CO2 достигают рекордного уровня - ученые

США передадут Украине металл для строительства защиты энергообъектов от российских атак

USAID предоставляет Украине 20 000 тонн металла для строительства защитных сооружений на энергетических объектах. Металлопрокат предоставляется на безвозмездной основе, что способствует быстрому строительству защитных сооружений для энергетической инфраструктуры.

Экономика •   •  14483 просмотра
США передадут Украине металл для строительства защиты энергообъектов от российских атак

14 человек погибли в результате автобусной аварии в Таиланде из-за водителя, который заснул за рулем

Автобусная авария на юге Таиланда привела к гибели 14 и ранению 32 человек. Водитель, который скорее всего заснул за рулем, выжил и сейчас находится под следствием.

Новости Мира •   •  14596 просмотра
14 человек погибли в результате автобусной аварии в Таиланде из-за водителя, который заснул за рулем

Британия утверждает, что нет доказательств взлома хакерами ядерного объекта "Селлафилд"

Правительство Великобритании и ONR не нашли доказательств успешных кибератак государственных субъектов на "Селлафилд", несмотря на отчет Guardian. Однако ONR отмечает, что кибербезопасность "Селлафилда" не соответствует определенным высоким стандартам и находится под усиленным вниманием

Новости Мира •   •  13877 просмотра
Британия утверждает, что нет доказательств взлома хакерами ядерного объекта "Селлафилд"

Обстрел Херсона: оккупанты попали в медучреждение, ранены врачи

Российские войска обстреляли Херсон, попав в медицинское учреждение и ранив двух врачей.

Война •   •  16984 просмотра
Обстрел Херсона: оккупанты попали в медучреждение, ранены врачи

Украинская "Армия дронов" за неделю уничтожила 132 единицы российской техники

Украинская "Армия дронов" за неделю уничтожила 132 единицы российской техники, в том числе 8 танков и 55 опорных пунктов, заявил вице-премьер-министр Михаил Федоров.

Война •   •  18450 просмотра
Украинская "Армия дронов" за неделю уничтожила 132 единицы российской техники

Блокада на границе с Польшей: 110 пустых грузовиков пропустили на "Угринове" за более чем сутки

С 4 декабря 110 пустых грузовиков пересекли украинскую границу с Польшей в пункте пропуска "Угринов-Долгобичув" после того, как была достигнута договоренность о разблокировании пункта пропуска.

Общество •   •  17211 просмотра
Блокада на границе с Польшей: 110 пустых грузовиков пропустили на "Угринове" за более чем сутки

Партизаны сообщают о переброске мобилизованных якутов из рф в Джанкой

Партизаны обнаружили, что плохо одетые мобилизованные солдаты из Якутии в рф были переведены в Джанкой во временно оккупированном Крыму.

Война •   •  20952 просмотра
Партизаны сообщают о переброске мобилизованных якутов из рф в Джанкой

Удар молнии в Танзании привел к гибели шести человек. Еще пятеро получили ранения

Шесть человек погибли и еще пятеро получили ранения от удара молнии во время традиционных ритуалов в районе Масаси, Танзания.

Новости Мира •   •  15701 просмотра
Удар молнии в Танзании привел к гибели шести человек. Еще пятеро получили ранения

На Багамах американка погибла в результате нападения акулы

Американская туристка из Бостона погибла в результате нападения акулы во время катания на доске возле курорта на Багамах. Женщина получила тяжелые травмы и несмотря на попытки медиков реанимировать пострадавшую, спасти ее не удалось.

Общество •   •  16345 просмотра
На Багамах американка погибла в результате нападения акулы