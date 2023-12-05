Глобальные выбросы CO2 достигают рекордного уровня - ученые

Глобальные выбросы вредного для климата CO2 от ископаемых видов топлива, таких как уголь и газ, в 2023 году достигнут рекордного уровня, а принятых мер недостаточно, чтобы изменить тенденцию. Об этом сообщают ученые из "Глобального углеродного проекта", передает УНН.

Детали

Центр международных исследований климата и окружающей среды (CICERO) в рамках нового отчета Global Carbon Project, объединяющего более 120 ученых и 95 организаций со всего мира, сообщает, что выбросы CO2 от ископаемого топлива в этом году снова вырастут. Доклад на эту тему представлен сегодня на климатической конференции COP28 в Дубае.

Согласно прогнозу исследователей, в 2023 году во всем мире будет выброшено 36,8 миллиарда тонн CO2, что на 1,1% больше, чем в предыдущем году. К этому добавляются выбросы CO2 от землепользования, которые в основном вызваны вырубкой тропических лесов. Ожидается, что эти выбросы составят 4,1 миллиарда тонн CO2 в 2023 году.

Ожидается, что выбросы CO2 от использования нефти также вырастут на 1,5%, преимущественно из-за выбросов авиации и наземного транспорта в Китае, хотя эти выбросы все еще ниже допандемического уровня. Между тем выбросы природного газа могут вырасти очень незначительно, примерно на 0,5%, но также могут остаться на том же уровне или даже даже уменьшиться. Хотя использование природного газа в Китае выросло, в Европейском Союзе оно сократилось из-за российского вторжения в Украину и дальнейших военных действий.

В любом случае, приведенные цифры противоречат цели международного сообщества ограничить глобальное потепление до 1,5 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Если выбросы будут продолжать развиваться, как и раньше, остаточный бюджет углерода для соблюдения ограничения в 1,5 градуса будет исчерпан за семь лет. Об этом в частности говорит Джулия Понграц из Мюнхенского университета имени Людвига Максимилиана, которая является соавтором доклада.

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Справка

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, с 1800-х годов температура Земли уже выросла чуть более чем на 1 градус по Цельсию, или на 2 градуса по Фаренгейту. Чем больше углерода мы выбрасываем в атмосферу, тем больше будет расти средняя температура Земли. По данным НАСА, последние девять лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений, по крайней мере, с момента начала ведения современных наблюдений в 1880 году.

Отдельно следует отметить, что даже пандемия не смогла остановить общий рост выбросов CO2. С глобальной точки зрения, тенденции выбросов вредных для климата выбросов парниковых газов не меняются, пишет издание Handelsblatt.

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