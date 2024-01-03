У Швеції зафіксовано найхолодніший січневий день за останні 25 років

У Швеції сьогодні зафіксовано найхолоднішу температуру за останні 25 років. Зараз у північній Європі спостерігаються морози. Іноді температура опускається нижче мінус 40°. Це повідомив метеорологічний інститут SMHI, передає УНН.

Складна погода на півдні та в ландшафті Балтійського моря зі снігопадом і вітром. На півночі холодно і сьогодні найхолодніший січневий день за 25 років