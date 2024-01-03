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У Швеції зафіксовано найхолодніший січневий день за останні 25 років

У Швеції зафіксовано найхолодніший січневий день за останні 25 років

Київ • УНН

 • 29212 перегляди

У Швеції був найхолодніший січневий день за останні 25 років: температура опустилася до -41,6°C.

У Швеції сьогодні зафіксовано найхолоднішу температуру за останні 25 років. Зараз у північній Європі спостерігаються морози. Іноді температура опускається нижче мінус 40°. Це повідомив метеорологічний інститут SMHI, передає УНН.

Складна погода на півдні та в ландшафті Балтійського моря зі снігопадом і вітром. На півночі холодно і сьогодні найхолодніший січневий день за 25 років

Деталі

2 січня найнижча температура в Швеції становила -41,6°. Востаннє температура нижче -40° у Швеції була 6-7 грудня 2021 року. Водночас найхолодніша температура в Швеції в цьому столітті становить -44,0° в Сторбо в північній Даларні 4 лютого 2001 року. 

У сусідній країні Фінляндії також спостерігаються доволі низькі температури. У Лапландії зараз температура значно нижче мінус 40 градусів. У невеликому містечку Квіккйокк було виміряно мінус 43,6°.

Погода у Києві побила 40-річний рекорд21.12.23, 16:56 • 47450 переглядiв

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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