У Швеції зафіксовано найхолодніший січневий день за останні 25 років
Київ • УНН
У Швеції був найхолодніший січневий день за останні 25 років: температура опустилася до -41,6°C.
У Швеції сьогодні зафіксовано найхолоднішу температуру за останні 25 років. Зараз у північній Європі спостерігаються морози. Іноді температура опускається нижче мінус 40°. Це повідомив метеорологічний інститут SMHI, передає УНН.
Складна погода на півдні та в ландшафті Балтійського моря зі снігопадом і вітром. На півночі холодно і сьогодні найхолодніший січневий день за 25 років
Деталі
2 січня найнижча температура в Швеції становила -41,6°. Востаннє температура нижче -40° у Швеції була 6-7 грудня 2021 року. Водночас найхолодніша температура в Швеції в цьому столітті становить -44,0° в Сторбо в північній Даларні 4 лютого 2001 року.
У сусідній країні Фінляндії також спостерігаються доволі низькі температури. У Лапландії зараз температура значно нижче мінус 40 градусів. У невеликому містечку Квіккйокк було виміряно мінус 43,6°.
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