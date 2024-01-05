Зимняя непогода в Европе: низкие температуры и снегопады, ливни и наводнения

ukenru
Эксклюзив
06:36 • 28136 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 53554 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 118908 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 152982 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 125102 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 120570 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 153766 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116369 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 122840 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130576 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА

12 марта, 21:49 • 73609 просмотра
Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

12 марта, 21:54 • 89763 просмотра
Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

13 марта, 00:27 • 41269 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

03:06 • 103068 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

05:20 • 79305 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 118913 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 152987 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 113794 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 120916 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 153769 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 2756 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 143309 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 150946 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 155414 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 153523 просмотра
Актуальное
Зимняя непогода в Европе: низкие температуры и снегопады, ливни и наводнения

Зимняя непогода в Европе: низкие температуры и снегопады, ливни и наводнения

Киев • УНН

 • 21068 просмотра

Экстремальная зимняя погода вызвала снежные пробки на дорогах Швеции и Дании, перебои в электроснабжении и эвакуацию людей из-за наводнений в Великобритании, Германии и Франции.

Экстремальная зимняя погода вызвала снежные пробки на дорогах Швеции и Дании. Из-за наводнений в Великобритании, Германии и Франции пришлось эвакуировать людей. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.

Детали

Гигантская пробка примерно из тысячи легковых автомобилей и грузовиков образовалась на трассе E22, ведущей в шведский Кристианстад. На этот район обрушились сильный снегопад и ветер.

На юге страны гололедица и сугробы на дорогах привели к многочисленным ДТП. Почти 4 тысячи домов остались без электричества.

Отмечается, что серьезные перебои в движении после снежной бури наблюдаются в Дании. Более 20 часов пробыли несколько автомобилей на одной из автострад, прежде чем их освободили из снежного плена.

В другой - западной части Европы не утихают сильные дожди. Они вызвали наводнение во многих районах Великобритании. Жители Тьюксбери, Беркшира и Ноттингемшира были вынуждены спешно покинуть свои дома.

В Германии из-за непрекращающихся ливней из берегов вышла река Мозель. Затопило целые районы города Кохем в земле Рейнланд-Пфальц. Уровень воды продолжает расти.

Со стихией борются и на севере Франции. В регионах Па-де-Кале и Нор, которые больше всего пострадали от наводнения, эвакуированы сотни жителей. Для отвода воды используют помпы. Ее уровень медленно, но снижается, в четырех регионах действует оранжевый - предпоследний - уровень погодной опасности.

Напомним

3 января в Швеции зафиксирована самая холодная температура за последние 25 лет. Сейчас в северной Европе наблюдаются морозы. Иногда температура опускается ниже минус 40°.

На юго-востоке Турции выпало до 6 метров снега на юго-востоке Турции04.01.24, 02:05 • 51844 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы