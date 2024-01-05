Зимняя непогода в Европе: низкие температуры и снегопады, ливни и наводнения
Киев • УНН
Экстремальная зимняя погода вызвала снежные пробки на дорогах Швеции и Дании, перебои в электроснабжении и эвакуацию людей из-за наводнений в Великобритании, Германии и Франции.
Экстремальная зимняя погода вызвала снежные пробки на дорогах Швеции и Дании. Из-за наводнений в Великобритании, Германии и Франции пришлось эвакуировать людей. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.
Детали
Гигантская пробка примерно из тысячи легковых автомобилей и грузовиков образовалась на трассе E22, ведущей в шведский Кристианстад. На этот район обрушились сильный снегопад и ветер.
На юге страны гололедица и сугробы на дорогах привели к многочисленным ДТП. Почти 4 тысячи домов остались без электричества.
Отмечается, что серьезные перебои в движении после снежной бури наблюдаются в Дании. Более 20 часов пробыли несколько автомобилей на одной из автострад, прежде чем их освободили из снежного плена.
В другой - западной части Европы не утихают сильные дожди. Они вызвали наводнение во многих районах Великобритании. Жители Тьюксбери, Беркшира и Ноттингемшира были вынуждены спешно покинуть свои дома.
В Германии из-за непрекращающихся ливней из берегов вышла река Мозель. Затопило целые районы города Кохем в земле Рейнланд-Пфальц. Уровень воды продолжает расти.
Со стихией борются и на севере Франции. В регионах Па-де-Кале и Нор, которые больше всего пострадали от наводнения, эвакуированы сотни жителей. Для отвода воды используют помпы. Ее уровень медленно, но снижается, в четырех регионах действует оранжевый - предпоследний - уровень погодной опасности.
Напомним
3 января в Швеции зафиксирована самая холодная температура за последние 25 лет. Сейчас в северной Европе наблюдаются морозы. Иногда температура опускается ниже минус 40°.
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