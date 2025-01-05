Снег и ледяной дождь парализовали Британию
Киев • УНН
Сильные снегопады и ледяной дождь парализовали транспортную систему Англии и Уэльса. Закрыты аэропорты Манчестера и Ливерпуля, температура упала до -11°C, ожидается до 40 см снега.
Сильный снегопад и ледяной дождь, которые охватили большую часть Англии и Уэльса, вызвали транспортный коллапс.
Об этом пишет The Independent, передает УНН.
Детали
Из-за непогоды временно закрывали взлетно-посадочные полосы в аэропортах Манчестера и Ливерпуля Джона Леннона, что привело к задержкам авиарейсов. Прошлой ночью значительные снегопады накрыли северный Уэльс, северную часть Мидлендса и северную Англию.
Самую низкую температуру зафиксировали в шотландском Лох-Гласкарнохе - минус 11 градусов по Цельсию.
Метеорологическая служба объявила два «оранжевых» предупреждения. Первое действует с вечера субботы (18:00) до полудня воскресенья и охватывает большую часть Уэльса и центральную Англию.
Второе предупреждение о снеге действует с субботы (21:00) до конца воскресенья и касается северной Англии. Метеорологи прогнозируют до 40 см снега в наиболее пострадавших районах, тогда как в большинстве предупредительной зоны выпадет от 3 до 7 см снега.
Агентство безопасности здоровья Великобритании (UKHSA) объявило предупреждение Cold-Health Alert. По словам специалистов, экстремальные погодные условия могут привести к увеличению риска для здоровья населения.
Напомним,
Год назад УНН передавал об экстремальной зимней погоде, которая вызвала снежные пробки на дорогах Швеции и Дании, перебои в электроснабжении и эвакуацию людей из-за наводнений в Великобритании, Германии и Франции.
На территории Украины будет относительно прохладно: прогноз погоды на 5 января5 янв. 2025, 06:03 • 20871 просмотр