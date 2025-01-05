Зимова погода змусила скасувати авіарейси у трьох європейських країнах

Зимові умови зі снігом і льодом порушили розклад рейсів в аеропортах у неділю, здебільшого в Німеччині, Нідерландах, а також у Великій Британії.

У Бельгії практично немає перебоїв.

Передає УНН із посиланням на Telegraaf та DW.

120 рейсів в аеропорту Франкфурта-на-Майні скасовано у зв'язку зі снігопадом і крижаним дощем. У регіоні також спостерігаються перебої в роботі міжміських поїздів Deutsche Bahn.

Схіпгол, найбільший міжнародний аеропорт в Нідерландах скасовані в неділю через зимову погоду. Очікується, що голландці з-за кордону все одно прибудуть в аеропорт у неділю, але з серйозними затримками. Переважно це стосується рейсів за європейськими напрямками.

За словами представника аеропорту Схіпхол, загалом із розкладу видалено близько сімдесяти рейсів. Переважно це стосується рейсів за європейськими напрямками.

Європейський диспетчер повітряного руху Eurocontrol попередив про "серйозні затримки протягом усього дня" в лондонському аеропорту Хітроу. Інші аеропорти, такі як в Манчестері, Ліверпулі та Бірмінгемі, були змушені тимчасово закрити злітно-посадкові смуги в неділю вранці через сильний снігопад, повідомила британська телерадіокомпанія BBC.

Аеропорт Брюсселя не схильний до впливу зимової погоди. Прессекретар Джеффрі Франссенс каже, що злітно-посадкові смуги довелося очистити від льоду, але це призвело лише до "незначних затримок".

Нагадаємо

УНН передавав, що сильні снігопади та крижаний дощ паралізували транспортну систему Англії та Уельсу. Закрито аеропорти Манчестера і Ліверпуля, температура впала до -11°C, очікується до 40 см снігу.