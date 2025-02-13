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Снігопади та різке похолодання: до Німеччини наближається циклон "Макс"

Снігопади та різке похолодання: до Німеччини наближається циклон "Макс"

Київ • УНН

 • 41577 перегляди

Циклон "Макс" принесе снігопади у північні та східні регіони Німеччини. На півдні очікуються дощі з температурою до +10°C, яка згодом вирівняється по всій країні до -1...+6°C.

Після ожеледиці та смогу на Німеччину оічкує нова проблема - снігопади. Про це інформує Bild із посиланням на кліматолога Карстена Брандта, повідомляє УНН.

Деталі

За словами кліматолога, циклон "Макс" принесе опади в Берлін, Бранденбург, Нижню Саксонію, Північний Рейн-Вестфалію, Рейнланд-Пфальц та Гессен.

При цьому, за даними Німецької метеорологічної служби, у четвер та п'ятницю погода у країні різко змінюватиметься. Так, на півночі очікуються снігопади та похолодання, а на півдні - дощі. Водночас повітря прогріється до +10°C. Однак до вихідних температура вирівняється по всій країні.

"Холодні повітряні маси витіснятимуть тепле морське повітря", - зазначив метеоролог Торе Хансен.

Як прогнозують німецькі синоптики, у п'ятницю снігопади пройдуть у Баварії та на сході країни, а ось у західних регіонах опади припиняться. Температура вдень становитиме від -1 до +4 °C, а в районі Верхнього Рейну може піднятися до +6°C.

Зимова погода змусила скасувати авіарейси у трьох європейських країнах05.01.25, 12:47 • 30905 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Новини Світу
pivnichnyi-rein-vestfaliiaПівнічний Рейн-Вестфалія
bavariiaБаварія
nimechchynaНімеччина
berlinБерлін

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