Снігопади та різке похолодання: до Німеччини наближається циклон "Макс"

Після ожеледиці та смогу на Німеччину оічкує нова проблема - снігопади. Про це інформує Bild із посиланням на кліматолога Карстена Брандта, повідомляє УНН.

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За словами кліматолога, циклон "Макс" принесе опади в Берлін, Бранденбург, Нижню Саксонію, Північний Рейн-Вестфалію, Рейнланд-Пфальц та Гессен.

При цьому, за даними Німецької метеорологічної служби, у четвер та п'ятницю погода у країні різко змінюватиметься. Так, на півночі очікуються снігопади та похолодання, а на півдні - дощі. Водночас повітря прогріється до +10°C. Однак до вихідних температура вирівняється по всій країні.

"Холодні повітряні маси витіснятимуть тепле морське повітря", - зазначив метеоролог Торе Хансен.

Як прогнозують німецькі синоптики, у п'ятницю снігопади пройдуть у Баварії та на сході країни, а ось у західних регіонах опади припиняться. Температура вдень становитиме від -1 до +4 °C, а в районі Верхнього Рейну може піднятися до +6°C.

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