російський дрон ударив по приватному сектору Запоріжжя: з-під завалів дістали двох людей

російські війська у ніч на суботу, 12 вересня, вдарили безпілотником по приватному сектору Запоріжжя. Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, інформує УНН.

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За його словами, під завалами можуть перебувати люди.

російський безпілотник ударив по приватному сектору. Виникли пожежі, є руйнування - констатував Федоров.

Згодом у Повітряних силах попередили про загрозу ударного БпЛА південніше Запоріжжя.

Пізніше Федоров розповів, що з-під завалів зруйнованого будинку у Запоріжжі дістали двох людей. Наразі постраждалих обстежують медики.

Нагадаємо

В ніч на понеділок, 7 вересня, ворог атакував Запоріжжя безпілотниками.

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