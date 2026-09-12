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російський дрон ударив по приватному сектору Запоріжжя: з-під завалів дістали двох людей

Київ • УНН

 • 378 перегляди

Уночі 12 вересня російський безпілотник вдарив по приватному сектору Запоріжжя. Спалахнули пожежі, є руйнування, з-під завалі уже дістали двох людей.

російський дрон ударив по приватному сектору Запоріжжя: з-під завалів дістали двох людей

російські війська у ніч на суботу, 12 вересня, вдарили безпілотником по приватному сектору Запоріжжя. Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, під завалами можуть перебувати люди.

російський безпілотник ударив по приватному сектору. Виникли пожежі, є руйнування

- констатував Федоров.

Згодом у Повітряних силах попередили про загрозу ударного БпЛА південніше Запоріжжя.

Пізніше Федоров розповів, що з-під завалів зруйнованого будинку у Запоріжжі дістали двох людей. Наразі постраждалих обстежують медики.

Нагадаємо

В ніч на понеділок, 7 вересня, ворог атакував Запоріжжя безпілотниками.

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Вадим Хлюдзинський

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